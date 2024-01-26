За тиждень автогаз на АЗС подешевшав ще на 30 копійок

За тиждень, з 19 по 26 січня, середня ціна на автогаз в Україні зменшилася на 0,30 грн/л, до 27,60 грн/л. Про це свідчить моніторинг Консалтингової групи «А-95», повідомляє еnkorr.

У великих мережах вартість автогазу в середньому зменшилась на 0,07 грн/л, у мережах нижнього цінового діапазону — на 0,25 грн/л.

Найнижча ціна на газ — 25,90 грн/л — зафіксована у тернопільській мережі Green Wave, яка упродовж тижня скинула 50 коп/л. Крім тернопільчан нижче 26 грн/л реалізує автогаз тльки «Авантаж 7».

Зі слів ритейлерів, попит на газ у роздробі залишається низьким.

«Якщо порівнювати з першими тижнями січня, то продажі стали трохи кращими, але порівняно з груднем реалізація впала на 20%», — кажуть в одній із мереж на півдні.

У мережі, яка працює на заході країни, теж зазначили, що реалізація порівняно з початком року поліпшилась.

«Але порівняно з груднем ми фіксуємо сезонне зниження попиту десь на 10%», — додали в компанії.

Через низький попит і чергове зниження цін на аукціонах оператори вважають що ціни у роздробі продовжать зниження.

«З урахуванням динаміки змін гуртових цін на LPG вартість газу може зменшитись ще на 1 грн/л, але найближчий тиждень-два навряд чи перетне межу 26 грн навіть у дискуаунтерів», — зазначили в одній із мереж.

Зміна роздрібних цін на газ на АЗК з 19 по 26 січня 2024 року, грн/л: