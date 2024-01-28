Microsoft звільнить президента Blizzard й майже 2 тисячі працівників ігрового підрозділу

Microsoft звільнить 1900 співробітників Activision Blizzard та Xbox. Компанія таким чином продовжує тенденцію масових звільнень у техносекторі, яка спостерігається протягом останнього року. Про це пише Reuters.

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Скорочення становлять близько 8% від загального підрозділу Microsoft Gaming й здебільшого відбудуться в Activision Blizzard. Разом з працівниками звільняється президент та головний дизайнер компанії. Вихід нової гри, яку розробляла Blizzard, також скасовано.

Загалом Microsoft за останній рік скоротила близько 10 тис працівників.

Нагадаємо, що минуло лише кілька місяців після того, як Microsoft купила Activision Blizzard за $69 млрд. Цю угоду оголосили ще 2022 року, але щоб її провести, компанії довелося виграти суд та отримати дозволи антимонопольних регуляторів кількох країн.

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Інші великі компанії, такі як Alphabet, Amazon та ebay протягом останніх тижнів також звільнили тисячі співробітників, щоб знизити витрати та підвищити прибутковість.

Згідно з даними сайту Layoffs, у січні у 76 технологічних компаніях було звільнено понад 21 тис працівників.

Відповідно до звіту Challenger, Gray and Christmas у 2023 році технологічний сектор скоротив понад 168 тис робочих місць, і на нього припадає найбільше звільнень серед усіх секторів економіки.