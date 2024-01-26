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26 січня 2024, 10:27

PayPal запускає нові продукти на основі штучного інтелекту

PayPal запускає нові продукти на основі штучного інтелекту (ШІ), а також функцію оплати в один клік. Нововведення, на думку керівництва, зможуть відродити акції компанії, які за останній рік впали на майже на 25%. Про це пише Reuters.

PayPal запускає нові продукти на основі штучного інтелекту (ШІ), а також функцію оплати в один клік.

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PayPal повідомила, що цього року запустить платформу, яка використовує ШІ, щоб дозволити продавцям охоплювати нових клієнтів на основі їх попередньої історії покупок, використовуючи дані про трансакції продавців.

Продавці також зможуть використовувати окремий інструмент на основі ШІ під назвою «розумні квитанції», щоб рекомендувати персоналізовані товари покупцям у своїх електронних квитанціях разом із винагородою за кешбек.

PayPal також представляє функцію оплати «в один клік» під назвою Fastlane, яка під час раннього тестування пришвидшила швидкість оплати майже на 40%, а також нові функції для бізнес-профілів Venmo, повідомила компанія.

З початку року акції PayPal впали на 1,22%, а за останній рік майже на 25%. Керівництво компанії покладає великі надії на нові продукти, які на їх думку, повернуть інтерес інвесторів на тлі загального попиту на технології штучного інтелекту.

Динаміка ціни акцій PayPal за рік / Джерело: Google

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Джерело: Мінфін
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