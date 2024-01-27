Співзасновники monobank, Нової Пошти та інші стали радниками президента

При президенті України створили нову Раду, у яку увійшли представники 8 провідних компаній, зокрема й співзасновник monobank Олег Гороховський . Відповідний указ з'явився на сайті президента 26 січня.

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Хто ще увійшов у склад Ради

Рада з питань підтримки підприємництва в умовах воєнного була створена за рішенням РНБО. Хто в неї увійшов:

співзасновник monobank Олег Гороховський

співзасновник «Нової пошти» Вячеслав Климов

засновник Ajax Systems Олександр Конотопський

голова Ради Федерації роботодавців України Дмитро Олійник

співвласник Biopharma Костянтин Єфименко

засновник Netpeak Group Артем Бородатюк

президент SoftServe Тарас Кицмей

Що буде робити нова Рада

Завданнями Ради є системний аналіз ситуації із забезпечення прав бізнесу і внесення за його підсумками на розгляд президенту пропозицій «про можливі шляхи та механізми розв'язання проблемних питань», а також розгляд законопроєктів з питань підприємництва, напрацювання пропозицій з удосконалення законодавства й сприяння налагодженню ефективної взаємодії держави з бізнесом і обʼєднаннями, що представляють інтереси підприємців.

Забезпечувати діяльність Ради має Офіс президента.

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