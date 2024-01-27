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27 січня 2024, 14:05

Співзасновники monobank, Нової Пошти та інші стали радниками президента

При президенті України створили нову Раду, у яку увійшли представники 8 провідних компаній, зокрема й співзасновник monobank Олег Гороховський. Відповідний указ з'явився на сайті президента 26 січня.

При президенті України створили нову Раду, у яку увійшли представники 8 провідних компаній, зокрема й співзасновник monobank Олег Гороховський.

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Хто ще увійшов у склад Ради

Рада з питань підтримки підприємництва в умовах воєнного була створена за рішенням РНБО. Хто в неї увійшов:

  • співзасновник monobank Олег Гороховський
  • співзасновник «Нової пошти» Вячеслав Климов
  • засновник Ajax Systems Олександр Конотопський
  • голова Ради Федерації роботодавців України Дмитро Олійник
  • співвласник Biopharma Костянтин Єфименко
  • засновник Netpeak Group Артем Бородатюк
  • президент SoftServe Тарас Кицмей

Що буде робити нова Рада

Завданнями Ради є системний аналіз ситуації із забезпечення прав бізнесу і внесення за його підсумками на розгляд президенту пропозицій «про можливі шляхи та механізми розв'язання проблемних питань», а також розгляд законопроєктів з питань підприємництва, напрацювання пропозицій з удосконалення законодавства й сприяння налагодженню ефективної взаємодії держави з бізнесом і обʼєднаннями, що представляють інтереси підприємців.

Забезпечувати діяльність Ради має Офіс президента.

Читайте також: Олег Гороховський став підприємцем 2023 року за версією Forbes Ukraine

Джерело: Мінфін
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