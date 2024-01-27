При президенті України створили нову Раду, у яку увійшли представники 8 провідних компаній, зокрема й співзасновник monobank Олег Гороховський. Відповідний указ з'явився на сайті президента 26 січня.
Співзасновники monobank, Нової Пошти та інші стали радниками президента
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Хто ще увійшов у склад Ради
Рада з питань підтримки підприємництва в умовах воєнного була створена за рішенням РНБО. Хто в неї увійшов:
- співзасновник monobank Олег Гороховський
- співзасновник «Нової пошти» Вячеслав Климов
- засновник Ajax Systems Олександр Конотопський
- голова Ради Федерації роботодавців України Дмитро Олійник
- співвласник Biopharma Костянтин Єфименко
- засновник Netpeak Group Артем Бородатюк
- президент SoftServe Тарас Кицмей
Що буде робити нова Рада
Завданнями Ради є системний аналіз ситуації із забезпечення прав бізнесу і внесення за його підсумками на розгляд президенту пропозицій «про можливі шляхи та механізми розв'язання проблемних питань», а також розгляд законопроєктів з питань підприємництва, напрацювання пропозицій з удосконалення законодавства й сприяння налагодженню ефективної взаємодії держави з бізнесом і обʼєднаннями, що представляють інтереси підприємців.
Забезпечувати діяльність Ради має Офіс президента.
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