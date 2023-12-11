Олег Гороховський став підприємцем 2023 року за версією Forbes Ukraine

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Forbes Ukraine оцінював керівників компаній із річним виторгом та/або оцінкою від $25 млн, які мають значну частку власності в компанії та беруть безпосередню участь в управлінні нею. Кандидатів на звання «Підприємець року» мали змогу пропонувати редакція Forbes та члени журі.

Підприємцем року був обраний Олег Гороховський, monobank

За час війни mono збільшив кількість клієнтів до 7,7 млн (на початку 2022-го було 5 млн), запустив суперпопулярний для волонтерських зборів продукт Банку та розпочав вихід на польський ринок. Прогнозують цьогоріч зростання виторгу на 17% та чистого прибутку — у 2,7 раза до еквіваленту в приблизно $240 млн.

Нагадаємо

У 2021 році звання Підприємець року отримав CEO (зараз голова наглядової ради) Ajax Systems Олександр Конотопський. У 2022-му — співзасновники «Нова пошта» Володимир Поперешнюк та Вячеслав Климов.