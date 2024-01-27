ЄС готується зупинити транзит російського газу через Україну — ЗМІ

Європейський Союз готується виключити можливість продовження угоди з росією щодо транзиту газу через Україну після того, як термін її дії закінчиться в кінці року. Про це пише Bloomberg із посиланням на ознайомлені джерела.

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За словами співрозмовників, виконавча влада ЄС аргументує це тим, що навіть країни, які найбільше залежать від російських поставок, включаючи Австрію і Словаччину, зможуть знайти альтернативні джерела постачання.

Єврокомісія провела попередній аналіз потенційних сценаріїв, що можуть виникнути в результаті розірвання транзитної угоди, включаючи моделювання альтернативних джерел, серед яких — покриття дефіциту за рахунок «Турецького потоку» і доставка російського газу до кордону з Україною, звідки паливо могло б вирушати до Австрії, Словаччини і Чехії в рамках нової угоди з Києвом.

За словами джерел агентства, виконавча влада блоку обговорить це питання з країнами-членами в лютому, перш ніж офіційно представити план міністрам енергетики на зустрічі в Брюсселі 4 березня.

Цього тижня Україна заперечила, що готова переглянути транзитну угоду з росією після того, як прем'єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо заявив про таку можливість.

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