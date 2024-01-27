Компанія найбагатшої людини у світі Бернара Арно торік отримала рекордний прибуток

Louis Vuitton (LVMH), яка виробляє лакшері-товари, повідомила про зростання чистого прибутку у 2023 році на 8%, до рекордних 15,2 млрд євро . Про це йдеться у фінансовому звіті компанії.

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LVMH торік отримала 86,2 млрд євро доходу — це на 13% більше порівняно з 2022-м.

«Усі бізнес-групи концерну повідомили про значне органічне зростання доходів, за винятком підрозділу вин та спиртних напоїв», — додали у LVMH.

Реалізація алкогольних напоїв компанії впала на 7% — до 6,6 млрд євро.

А дохід концерну у сегменті модного одягу і виробів зі шкіри зріс на 9%, до 42,17 млрд євро.

За даними Forbes, головний виконавчий директор компанії Бернар Арно разом із родиною очолює рейтинг найбагатших людей світу — статки оцінюють у $206,9 млрд.

На другому місці Ілон Маск ($206 млрд), а на третьому засновник Amazon Джефф Безос ($180,8 млрд).

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