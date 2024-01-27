Протягом останньої доби українські захисники ліквідували ще 770 окупантів й 6 танків. Про це свідчать дані Генштабу ЗСУ.
27 січня 2024, 9:00
Втрати росії за добу: ще 770 солдатів й 6 танків
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Втрати ворога
- особового складу — близько 81370 (+770) осіб
- танків — 6271 (+6) од
- бойових броньованих машин — 11652 (+15) од
- артилерійських систем — 9085 (+3) од
- РСЗВ — 972 (+0) од
- засоби ППО — 660 (+0) од
- літаків — 331 (+0) од
- гелікоптерів — 324 (+0) од
- БПЛА оперативно-тактичного рівня — 7037 (+4)
- крилаті ракети — 1845 (+0)
- кораблі /катери — 23 (+0) од
- підводні човни — 1 (+0) од
- автомобільної техніки та автоцистерн — 12072 (+8) од
- спеціальна техніка — 1433 (+8)
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Джерело: Мінфін
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