Поріг вартості товарів, які пересилаються ФОПами та підприємствами за межі України в міжнародних поштових або експрес-відправленнях без письмового декларування, потрібно підвищити до 1 тис євро. Про це заявив голова фінкомітету Ради Данило Гетманцев. Наразі такий ліміт встановлений на 150 євро.
26 січня 2024, 15:18
В Україні можуть збільшити неоподаткований ліміт на посилки за кордон до 1 тисячі євро
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«Вважаю за доцільне збільшити такий поріг до 1000 Євро. Зазначене зменшить витрати бізнесу та прискорить логістику», — додав він.
За словами Гетманцева, наступного тижня має відбутися ще одна зустріч з указаного питання, під час якої сторони обговорять необхідні зміни до законодавства.
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Джерело: Мінфін
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