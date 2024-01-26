В Україні можуть збільшити неоподаткований ліміт на посилки за кордон до 1 тисячі євро

Поріг вартості товарів, які пересилаються ФОПами та підприємствами за межі України в міжнародних поштових або експрес-відправленнях без письмового декларування, потрібно підвищити до 1 тис євро. Про це заявив голова фінкомітету Ради Данило Гетманцев. Наразі такий ліміт встановлений на 150 євро.