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26 січня 2024, 17:08

Hyundai завершив продаж двох своїх заводів у росії

Південнокорейський автохолдинг Hyundai Motor Company 24 січня завершив продаж двох своїх заводів у рф місцевій компанії «Арт-Фінанс», яка раніше також придбала російський завод Volkswagen. Про це повідомляє російська редакція Forbes.

Південнокорейський автохолдинг Hyundai Motor Company 24 січня завершив продаж двох своїх заводів у рф місцевій компанії «Арт-Фінанс», яка раніше також придбала російський завод Volkswagen.
Фото: wikipedia.org

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За умовами угоди, «Арт-Фінанс» став власником заводу Hyundai у Кам'янці та колишнього заводу GM у Шушарах біля Санкт-Петербурга, який Hyundai купила у 2020 році. У найближчому майбутньому заводи планують перейменувати.

Нагадаємо

«Мінфін» писав, що у грудні 2023 року Hyundai Motor оголосила про рішення продати російський бізнес. Ціна угоди невідома. Проте, тоді представник компанії заявив, що Hyundai продасть російський завод за символічні 7 тис. рублів ($77) з правом зворотного викупу.

У звіті Hyundai Motor заявила, що за продаж заводу, який не працює з березня 2022 року, компанія зазнає збитків в розмірі $219,19 млн.

Джерело: Мінфін
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Коментарі - 1

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Uuu123
Uuu123
26 січня 2024, 17:54
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Инвестиции в Эрэфии нынче стремное дело за Вас счет будет возможность выплачивать репарации после окончания войны
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