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26 січня 2024, 13:55

В ООН заявили, що допомога Україні може уповільнитись

В ООН попереджають про складну гуманітарну ситуацію в Україні та ймовірне скорочення допомоги у майбутньому. Про це заявив голова Управління Верховного комісара ООН у справах біженців Філіппо Гранді в інтерв'ю Німецькому агентству преси, передає zeit.

В ООН попереджають про складну гуманітарну ситуацію в Україні та ймовірне скорочення допомоги у майбутньому.

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За словами Гранді, у 2022 та 2023 роках робота ООН та інших організацій з надання допомоги була добре профінансована. Але цього року скорочення були неминучими.

«Війна в Україні втратила міжнародну увагу, а війна в секторі Газа домінує в заголовках газет. А три основні донори — Німеччина, США та ЄС — розмір допомоги Україні ще не визначали», — йдеться в публікації.

За словами Гранді, за оцінками Організації Об'єднаних Націй, в Україні налічується 3,7 мільйона внутрішньо переміщених осіб, а в інших країнах — ще 6,3 мільйона біженців.

«Десять мільйонів людей не живуть у своїх будинках», — сказав Верховний комісар. Серед них — 1,3 мільйона українських громадян в росії, але доступ ООН до цих людей є «дуже обмежений».

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Джерело: Мінфін
Коментувати

Коментарі - 2

+
+30
Три літри
Три літри
26 січня 2024, 14:00
#
ООН стане більш повільно виражати свою стурбованість? Гутієраш буде більш повільно і довше тиснути руку русскому нацисту Лаврову?
+
0
viajador
viajador
26 січня 2024, 15:18
#
На голови працівників ООН вже давно варто одягнути кацапські кокошники.
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