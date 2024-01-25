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25 січня 2024, 15:52

ООН підтвердила відкриття рахунку в російському банку

Організація Об'єднаних Націй підтвердила, що відкрила рахунок у російському банку, оскільки західні санкції ускладнили використання звичайних платіжних каналів. Про це повідомляє Reuters.

Організація Об'єднаних Націй підтвердила, що відкрила рахунок у російському банку, оскільки західні санкції ускладнили використання звичайних платіжних каналів.
Фото: usnews.com

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Що відомо про рахунок

Рахунок було відкрито ще 2022 року, зараз його використовують для отримання обов'язкових і добровільних внесків у цю міжнародну організацію, повідомив представник ООН. Зокрема, таким чином організація отримує членські внески від трьох російських банків до програми кліматичного фінансування ООН.

«Секретаріат ООН відкрив російський банківський рахунок, що відповідає нашій політиці допомоги всім державам-членам у сплаті оціночних внесків, без чого вони втрачають право голосу», — сказав представник ООН.

«Відкриття рахунку було необхідним, оскільки інші звичайні канали оплати мали проблеми, пов'язані з санкціями», — додали в ООН.

При цьому, як зазначає Reuters, йдеться про те, що ООН відкрила можливість здійснювати платежі російським банкам, які перебувають під санкціями.

Зокрема, про те, що ООН відкрила рахунок у непідсанкційному російському банку і вперше почала приймати платежі в рублях, повідомив Совкомбанк.

Як пише ЕП, Совкомбанк є учасником програми ООН з 2019 року. Під санкції США, Великої Британії та ЄС банк потрапив 2022 року.

Тепер же Совкомбанк звернувся до OFAC по ліцензію для проведення платежів у доларах на адресу ООН у рамках фінансової ініціативи з навколишнього середовища (UNEP FI).

Загалом, ООН вже отримала $114 тисяч у вигляді членських внесків від трьох російських банків, які є членами Фінансової ініціативи UNEP FI.

Однак відомо, що до програми ООН і принципів відповідального банкінгу UNEP FI приєдналося близько десятка російських банків. Зокрема, це Газпромбанк, Московський кредитний банк (МКБ), Центр-інвест, Хоум Кредит енд Фінанс Банк.

Джерело: Мінфін
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