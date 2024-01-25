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25 січня 2024, 15:36

Чистий прибуток Tesla збільшився до $7,93 млрд

Чистий прибуток американського виробника електромобілів Tesla зріс більш ніж удвічі у четвертому кварталі 2023 року. Валова рентабельність впала, йдеться у фінансовому звіті, пише Forbes.

Чистий прибуток американського виробника електромобілів Tesla зріс більш ніж удвічі у четвертому кварталі 2023 року.
Фото:depositphotos

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Прибуток Tesla

Чистий прибуток Tesla збільшився до $7,93 млрд, або $2,27 у розрахунку на акцію, порівняно з $3,69 млрд, або $1,07 на акцію, за аналогічний період попереднього року.

Квартальна виручка досягла $25,17 млрд в порівнянні з $24,32 млрд за четвертий квартал попереднього року.

Валова рентабельність впала до 17,6% в порівнянні з 23,8% роком раніше та 17,9% у третьому кварталі 2023 року.

Аналітики, опитані FactSet, в середньому прогнозували виручку Tesla у четвертому кварталі на рівні $25,6 млрд.

Читайте: Tesla планує в середині 2025 року почати виробляти доступний електрокар — Reuters

Гендиректор Tesla Ілон Маск під час конференції з аналітиками також повідомив, що у другому півріччі 2025 року компанія планує розпочати випуск моделі нового покоління.

Акції Tesla подешевшали на 5,9% на торгах у середу після публікації звітності.

Нагадаємо

Як писав раніше «Мінфін», Tesla повідомила постачальникам, що хоче почати виробництво нового електромобіля для масового ринку під кодовою назвою «Redwood» у середині 2025 року.

Джерело: Мінфін
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