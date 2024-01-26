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26 січня 2024, 9:06

За рік українці витратили на нові авто понад 105,5 мільярдів. Найпопулярніші моделі

За підсумками 2023 року в Україні було реалізовано майже 61 тисяча нових легковиків на суму — понад 105,5 млрд грн. Про це повідомляє асоціація Укравтопром.

За підсумками 2023 року в Україні було реалізовано майже 61 тисяча нових легковиків на суму — понад 105,5 млрд грн.
Фото: freepik.com

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Зазначається, що юридичні особи витратили на придбання нових авто — понад 34,3 млрд грн, а приватні особи — близько 71,2 млрд грн.

На які авто більше витрачали українці

Найбільше грошей з цієї суми було витрачено на придбання авто марки Toyota — 16,4 млрд грн. Найпопулярнішим автомобілем цієї марки став кросовер Toyota RAV-4. За рік було зареєстровано 2934 авто цієї моделі.

На другому місці BMW. На автомобілі «баварців» витратили 13,7 млрд грн. Лідером марки був BMW X5 (986 од.).

Реалізацію автомобілів Mercedes-Benz оцінено в 10,9 млрд грн, і це є третій результат. Її бестселером став Mercedes-Benz GLE (1061 од.).

Четверте місце у Volkswagen — 8,9 млрд грн. Хіт марки — Volkswagen ID.4 (2655 од.).

Замикає лідерську п’ятірку — Skoda — 5,7 млрд грн. Найбільшим попитом користувалась Skoda Kodiaq (1307 од.).

Нагадаємо

«Мінфін» писав, що впродовж минулого року українці придбали майже 28,6 тис. вживаних легковиків із США. Це становить 13,3% від всіх, вперше зареєстрованих у 2023 році вживаних авто.

Джерело: Мінфін
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Коментарі - 6

+
+15
Qwerty1999
Qwerty1999
26 січня 2024, 9:26
#
«майже 61 тисяча нових легковиків на суму — понад 105,5 млрд грн»

105,5 млрд грн = $2,8849млрд
А ещё на Минфине пишут, что украинцы с голоду пухнут и все
обязательно умрут без внешней финансовой помощи…

Кому верить?
+
+30
Riojas
Riojas
26 січня 2024, 10:30
#
О Боже, один из 500 украинцев купил в 2023 году новое авто среднего класса. Немедленно отменить субсидии и упрощенку.
+
0
Qwerty1999
Qwerty1999
26 січня 2024, 10:54
#
Один из 500 — купил новое авто.
Сколько украинцев купили б/у авто у тех,
кто купил себе новое, а продал старое?
Значит ещё один из 500 — купил б/у авто.

Итого один из 250 купил авто новое или б/у.
И это включая малых детей
и пенсионеров в возрасте 70+.
+
0
Володимир Нєтряпко
Володимир Нєтряпко
26 січня 2024, 11:56
#
2/3 від цих 61тис — це корпоративний сектор купує Логани, Дастери і Вітари… решта так, це ті самі БМВ, Вагени і Тойоти, які купують ті, хто побачив і використовую «плюси війни»…
+
+15
veritas69
veritas69
26 січня 2024, 11:19
#
Средняя цена авто 45к баксов. И нам еще деньги давали?
+
0
Riojas
Riojas
26 січня 2024, 11:56
#
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