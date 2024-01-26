За рік українці витратили на нові авто понад 105,5 мільярдів. Найпопулярніші моделі

За підсумками 2023 року в Україні було реалізовано майже 61 тисяча нових легковиків на суму — понад 105,5 млрд грн. Про це повідомляє асоціація Укравтопром.

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Зазначається, що юридичні особи витратили на придбання нових авто — понад 34,3 млрд грн, а приватні особи — близько 71,2 млрд грн.

На які авто більше витрачали українці

Найбільше грошей з цієї суми було витрачено на придбання авто марки Toyota — 16,4 млрд грн. Найпопулярнішим автомобілем цієї марки став кросовер Toyota RAV-4. За рік було зареєстровано 2934 авто цієї моделі.

На другому місці BMW. На автомобілі «баварців» витратили 13,7 млрд грн. Лідером марки був BMW X5 (986 од.).

Реалізацію автомобілів Mercedes-Benz оцінено в 10,9 млрд грн, і це є третій результат. Її бестселером став Mercedes-Benz GLE (1061 од.).

Четверте місце у Volkswagen — 8,9 млрд грн. Хіт марки — Volkswagen ID.4 (2655 од.).

Замикає лідерську п’ятірку — Skoda — 5,7 млрд грн. Найбільшим попитом користувалась Skoda Kodiaq (1307 од.).

Нагадаємо

«Мінфін» писав, що впродовж минулого року українці придбали майже 28,6 тис. вживаних легковиків із США. Це становить 13,3% від всіх, вперше зареєстрованих у 2023 році вживаних авто.