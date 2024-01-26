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26 січня 2024, 8:27

Населення Німеччини сягнуло нового рекорду завдяки міграції

Населення Німеччини зросло на 300 тисяч людей протягом 2023 року, до рекордних 84,7 мільйона осіб — чиста міграція в країну компенсувала низький рівень народжуваності та старіння населення. Про це свідчать дані німецького статистичного відомства, повідомляє «Європейська правда» з посиланням на ZDF.

Населення Німеччини зросло на 300 тисяч людей протягом 2023 року, до рекордних 84,7 мільйона осіб — чиста міграція в країну компенсувала низький рівень народжуваності та старіння населення.
Фото: pixabay.com

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Зростання відповідало середнім показникам, що спостерігалися в період з 2012 по 2021 рік. Але це число виявилось значно меншим, ніж у 2022 році, коли сотні тисяч українських біженців прибули до Німеччини в пошуках притулку.

Статистичне управління оцінює чисту міграцію до Німеччини на рівні від 680 тисяч до 710 тисяч осіб у 2023 році.

Це менше, ніж у 2015 році, коли війна на Близькому Сході призвела до зростання показника до 1,14 мільйона. У 2022 році на тлі російсько-української війни цей показник сягнув 1,46 мільйона.

Як і в усі роки після об'єднання Німеччини, баланс народжуваності та смертності у 2023 році був негативним, оскільки людей померло більше, ніж народилося. Різниця між народжуваністю і смертністю становить не менше 320 тисяч.

Міграція є ключовою темою в Німеччині, де уряд посилив прикордонний контроль і пообіцяв прискорити депортацію, а також задовольнити потребу в іноземних працівниках за допомогою реформ, що полегшують доступ до громадянства.

Ультраправа партія «Альтернатива для Німеччини» піднялася на друге місце в опитуваннях громадської думки, зробивши міграцію ключовою темою для виборців.

Джерело: Мінфін
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Коментарі - 1

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bonv
bonv
26 січня 2024, 11:33
#
Десь убуло — десь прибуло.
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