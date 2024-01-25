Зарплати в Україні: у яких галузях платять найбільше

Мінфін - Курси валют України

Встановити
Валюта
Міжбанк
Курси в банках
Валютний аукціон
НБУ
Мобільний додаток
Конвертер
Форум
Курси по API
Для договорів
Visa/Mastercard
Форекс
Курси для сайтів
Прогноз курсу
Депозити
Бонус до депозитів
Підтвердження депозиту
Огляд ставок
Питання та відповіді
Умови акції
Промокод
Переможці акції
Історії учасників
Кредити
Кредити онлайн
Картки
Іпотека
Рейтинг МФО
Мікрофінансові організації
Банки
Інтернет-банки
Народний рейтинг
Рейтинг стійкості
Ренкінг НБУ
Відгуки
Акції
Рахунки для бізнесу
Контакти банків
Страхування
КАСКО
Рейтинг КАСКО
ОСЦПВ
Рейтинг ОСЦПВ
Медицина
Туризм
Відгуки
Страхові компанії
Акції
Інвестиції
Каталог брокерів
Інвестиційні пропозиції
Академія
Криптовалюта
Каталог криптобірж
Індекси
Ціни на АЗС
Індекс інфляції
Мінімальна зарплата
Середня зарплата
Прожитковий мінімум
ВВП України
ПДФО
Комунальні тарифи
ВалютаМіжбанкКурси в банкахВалютний аукціонНБУМобільний додатокКонвертерФорумКурси по APIДля договорівVisa/MastercardФорексКурси для сайтівПрогноз курсу
ДепозитиБонус до депозитівПідтвердження депозитуОгляд ставокПитання та відповідіУмови акціїПромокодПереможці акціїІсторії учасників
КредитиКредити онлайнКарткиІпотекаРейтинг МФОМікрофінансові організації
БанкиІнтернет-банкиНародний рейтингРейтинг стійкостіРенкінг НБУВідгукиАкціїРахунки для бізнесуКонтакти банків
СтрахуванняКАСКОРейтинг КАСКООСЦПВРейтинг ОСЦПВМедицинаТуризмВідгукиСтрахові компаніїАкції
НерухомістьРейтинг забудовниківРейтинг забудовників передмістяНовини нерухомостіЗабудовникиАкції забудовників
ТелекомТарифы КиевстарМТСVodafoneЛайфселлОбзоры телефонов
ІнвестиціїКаталог брокерівІнвестиційні пропозиціїАкадемія
КриптовалютаКаталог криптобірж
ІндексиЦіни на АЗСІндекс інфляціїМінімальна зарплатаСередня зарплатаПрожитковий мінімумВВП УкраїниПДФОКомунальні тарифи
Бонус від Мінфіну
СпецпроектиРекламні лонгріди
Валюта
ВалютаМіжбанкКурси в банкахВалютний аукціонНБУМобільний додатокКонвертерФорумКурси по APIДля договорівVisa/MastercardФорексКурси для сайтівПрогноз курсу
Депозити
ДепозитиБонус до депозитівПідтвердження депозитуОгляд ставокПитання та відповідіУмови акціїПромокодПереможці акціїІсторії учасників
Кредити
КредитиКредити онлайнКарткиІпотекаРейтинг МФОМікрофінансові організації
Банки
БанкиІнтернет-банкиНародний рейтингРейтинг стійкостіРенкінг НБУВідгукиАкціїРахунки для бізнесуКонтакти банків
Страхування
СтрахуванняКАСКОРейтинг КАСКООСЦПВРейтинг ОСЦПВМедицинаТуризмВідгукиСтрахові компаніїАкції
Інвестиції
ІнвестиціїКаталог брокерівІнвестиційні пропозиціїАкадемія
Криптовалюта
КриптовалютаКаталог криптобірж
Індекси
ІндексиЦіни на АЗСІндекс інфляціїМінімальна зарплатаСередня зарплатаПрожитковий мінімумВВП УкраїниПДФОКомунальні тарифи
ВхідРеєстрація
25 січня 2024, 15:18

Зарплати в Україні: у яких галузях платять найбільше

На рівень оплати праці у 2023 році продовжували впливати чинники 2022 року — наслідки активних бойових дій на значній території України, а саме: тимчасова втрата значної території, руйнація інфраструктури та підприємств, суттєві перманентні руйнування логістики та значна кількість людей працездатного населення за кордоном. Про це йдеться в огляді Мінекономіки.

На рівень оплати праці у 2023 році продовжували впливати чинники 2022 року — наслідки активних бойових дій на значній території України, а саме: тимчасова втрата значної території, руйнація інфраструктури та підприємств, суттєві перманентні руйнування логістики та значна кількість людей працездатного населення за кордоном.
Фото: НБУ

Читайте сторінку«Мінфіну» у фейсбуці: головні фінансові новини

«Водночас вітчизняні суб'єкти господарювання підвищують рівень оплати праці з метою утримання та залучення нового висококваліфікованого персоналу в умовах нестачі трудових ресурсів у країні», — йдеться в огляді.

У кого найвища зарплата

Мінекономіки наводить дані Держстату за 9 місяців 2023 року, згідно з якими найвища заробітна плата штатних працівників була у сфері «Інформація та телекомунікації», де вона за рік зросла з 29 967 грн на місяць до 36 877 грн.

На другому місці — «Фінансова та страхова діяльність». В цій категорії середньомісячні зарплати зросли з 27 215 грн до 33 359 грн.

Далі йде «Професійна, наукова та технічна діяльність», де зарплати зросли з 19 750 грн до 22 622 грн.

Найнижча зарплата

Найменше платять будівельникам. В категорії «Будівництво» середньомісячна зарплата зросла з 9 510 грн до 11 849 грн.

«Тимчасове розміщування й організація» — зростання з 9 215 грн до 11 892 грн.

У сфері «Освіта» зарплата зросла з 11 532 грн до 20 088 грн.

Нагадаємо

«Мінфін» писав, що Національний банк прогнозує зростання зарплат українців через брак кваліфікованих працівників.

З 1 січня «мінімалка» підвищилась із встановлених у жовтні 2022 року 6 700 грн до 7 100 грн.

Друге заплановане на 2024 рік підвищення відбудеться 1 квітня — до 8 000 грн.

Джерело: Мінфін
Коментувати

Коментарі - 1

+
+11
Lamo
Lamo
25 січня 2024, 15:48
#
На будівництві схоже всі в чорну працюють, бо ніхто там такі копійки не отримує.
Щоб залишити коментар, потрібно увійти або зареєструватися
 
сторінку переглядає agfromua и 16 незареєстрованих відвідувачів.
Новини по темі
Всі новини
Зв'язатися з забудовником
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами