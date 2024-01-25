Зарплати в Україні: у яких галузях платять найбільше

На рівень оплати праці у 2023 році продовжували впливати чинники 2022 року — наслідки активних бойових дій на значній території України, а саме: тимчасова втрата значної території, руйнація інфраструктури та підприємств, суттєві перманентні руйнування логістики та значна кількість людей працездатного населення за кордоном. Про це йдеться в огляді Мінекономіки.

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«Водночас вітчизняні суб'єкти господарювання підвищують рівень оплати праці з метою утримання та залучення нового висококваліфікованого персоналу в умовах нестачі трудових ресурсів у країні», — йдеться в огляді.

У кого найвища зарплата

Мінекономіки наводить дані Держстату за 9 місяців 2023 року, згідно з якими найвища заробітна плата штатних працівників була у сфері «Інформація та телекомунікації», де вона за рік зросла з 29 967 грн на місяць до 36 877 грн.

На другому місці — «Фінансова та страхова діяльність». В цій категорії середньомісячні зарплати зросли з 27 215 грн до 33 359 грн.

Далі йде «Професійна, наукова та технічна діяльність», де зарплати зросли з 19 750 грн до 22 622 грн.

Найнижча зарплата

Найменше платять будівельникам. В категорії «Будівництво» середньомісячна зарплата зросла з 9 510 грн до 11 849 грн.

«Тимчасове розміщування й організація» — зростання з 9 215 грн до 11 892 грн.

У сфері «Освіта» зарплата зросла з 11 532 грн до 20 088 грн.

Нагадаємо

«Мінфін» писав, що Національний банк прогнозує зростання зарплат українців через брак кваліфікованих працівників.

З 1 січня «мінімалка» підвищилась із встановлених у жовтні 2022 року 6 700 грн до 7 100 грн.

Друге заплановане на 2024 рік підвищення відбудеться 1 квітня — до 8 000 грн.