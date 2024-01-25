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25 січня 2024, 13:56

Суд ухвалив стягнути з росії 1,9 мільярда гривень за позовом Фонду гарантування

Господарський суд м. Києва ухвалив рішення про стягнення з рф понад 1,9 млрд грн шкоди, завданої діями держави-агресора ПАТ «Комерційний банк «Український фінансовий світ». Про це повідомляє пресслужба Фонду гарантування.

Господарський суд м.

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«Ухвалено перше судове рішення за позовами Фонду гарантування вкладів до російської федерації про відшкодування збитків, завданих банку внаслідок збройної агресії рф проти України», — йдеться в повідомленні.

Зазначається, що головний офіс та майже всі активи ПАТ «КБ «УФС» знаходились у м. Донецьку та були фактично втрачені внаслідок тимчасової окупації Донецька та інших територій ОРДЛО підконтрольними росії військовими терористичними угрупованнями. Банк був визнаний неплатоспроможним постановою НБУ від 14 серпня 2014 року, на підставі чого 15 серпня 2014 року Фонд гарантування вкладів фізичних осіб запровадив у ньому тимчасову адміністрацію.

Загальна сума позову за обсягом втрачених активів банку на тимчасово окупованих територіях становила 1,9 млрд грн.

«Судові рішення, які підтверджують відповідальність країни-агресора за завдані збитки, надзвичайно важливі. Оскільки вони закладають правове підґрунтя у перспективі для відшкодування втрат, завданих росією за роки збройної агресії. Це питання економічне та моральне: усі руйнації та збитки, яких зазнали банки та їхні клієнти внаслідок розв’язаної росією війни, має покрити держава-агресор», — заявив заступник директора-розпорядника Фонду Віктор Новіков.

Джерело: Мінфін
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