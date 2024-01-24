Україна та Лондонська фондова біржа співпрацюватимуть у залученні інвестицій

Міністерство економіки України та Лондонська фондова біржа (LSE) підписали меморандум про взаєморозуміння, який передбачає співпрацю у залученні інвестицій в Україну. Про це повідомляє пресслужба Мінекономіки.

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Співпраця буде спрямована на:

доступ українського бізнесу до довгострокового фінансування

розвиток потенціалу приватного сектору в Україні

залучення прямих іноземних інвестицій

«Цей меморандум є важливим кроком у співпраці України з одним із найбільших фінансових центрів світу», — заявила міністерка економіки Юлія Свириденко.

Лондонську фондову біржу вважають однією з найбільших бірж Європи та світу. Вона є домом для понад 4000 компаній з понад 80 країн.

До співпраці за цим меморандумом також долучається лобістська група TheCityUK.

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