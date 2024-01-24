Міністерство економіки України та Лондонська фондова біржа (LSE) підписали меморандум про взаєморозуміння, який передбачає співпрацю у залученні інвестицій в Україну. Про це повідомляє пресслужба Мінекономіки.
24 січня 2024, 16:27
Україна та Лондонська фондова біржа співпрацюватимуть у залученні інвестицій
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Співпраця буде спрямована на:
- доступ українського бізнесу до довгострокового фінансування
- розвиток потенціалу приватного сектору в Україні
- залучення прямих іноземних інвестицій
«Цей меморандум є важливим кроком у співпраці України з одним із найбільших фінансових центрів світу», — заявила міністерка економіки Юлія Свириденко.
Лондонську фондову біржу вважають однією з найбільших бірж Європи та світу. Вона є домом для понад 4000 компаній з понад 80 країн.
До співпраці за цим меморандумом також долучається лобістська група TheCityUK.
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Джерело: Мінфін
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