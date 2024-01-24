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24 січня 2024, 15:19

США забезпечить Києву бюджетну підтримку у розмірі $11,8 мільярда — Єллен

Міністерка фінансів США Джанет Єллен запевнила прем'єр-міністра України Дениса Шмигаля у тому, що адміністрація Байдена має намір забезпечити Києву бюджетну підтримку у розмірі $11,8 млрд у межах запиту на додаткове фінансування. Про це повідомляє «Голос Америки» із посиланням на заяву Мінфіну США за підсумками онлайн-зустрічі з українським прем'єром.

Міністерка фінансів США Джанет Єллен запевнила прем'єр-міністра України Дениса Шмигаля у тому, що адміністрація Байдена має намір забезпечити Києву бюджетну підтримку у розмірі $11,8 млрд у межах запиту на додаткове фінансування.
Фото: wikipedia.org

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У ньому зазначається, що Єллен «підкреслила важливість якнайшвидшого ухвалення Конгресом рішення про фінансову підтримку України».

Мінфін заявив, що лідерство США у наданні прямої бюджетної підтримки Україні стимулює інших донорів, які забезпечують приблизно три чверті потреб України у зовнішньому фінансуванні на 2024 рік, що підтримує життєво важливі державні операції, включаючи лікарні, школи та служби швидкого реагування.

«Фінансова підтримка України залишається нерозривно пов'язаною з її успіхами на полі бою», — заявили у Мінфіні, додавши, що ця підтримка також демонструє рішучість США та їхніх союзників захищати територіальний суверенітет та свободи демократичних країн.

«Надання фінансової підтримки Україні допоможе їй виграти війну і (разом з тим допоможе) відстояти інтереси національної безпеки США у глобальному масштабі», — наголосило Міністерство фінансів США.

Джерело: Мінфін
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