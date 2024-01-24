Margex: Найкраща криптовалютна біржа для новачків та професіоналів

Margex — це криптовалютна біржа нового покоління для торгівлі деривативами, заснована в 2019 році. Вона швидко завоювала довіру і визнання тисяч користувачів як процвітаюча платформа, де ви можете брати участь у торгівлі з кредитним плечем до 100x з такими криптовалютами, як Bitcoin , Ethereum , Polygon і багатьма іншими в парі з доларом США.

Торгівля на Margex

Торгівля на Margex — це інтуїтивно зрозумілий процес:

Ліва сторона призначена для створення і налаштування ордерів. Ви можете вибрати розмір ордера, кредитне плече, тип маржі (перехресна або ізольована), а також безпосередньо вибрати тип ордера (ліміт, ринок, стоп-ринок).

У центрі знаходиться графік, наданий TradingView, оснащений повним набором торгових індикаторів, необхідних для торгівлі.

Під графіком знаходиться таблиця з усіма угодами. У цій таблиці ви можете відстежувати всю інформацію про угоди, включаючи ідентифікатор угоди, дату, тип, торгову пару, обсяг позиції, маржу, стоп-лосс, тейк-профіт, поточний PnL і багато іншого. Тут же розташовані інтуїтивно зрозумілі кнопки «Закрити», «Тейк-профіт» (TP) і «Стоп-лосс» (SL). Натиснувши кнопку «Закрити», ви можете частково закрити активну угоду, вибравши конкретну суму, або закрити угоду повністю. Натискання на кнопки «TP» або «SL» дозволяє встановити ордери Take Profit або Stop Loss для мінімізації ризиків під час торгівлі. У налаштуваннях «Take Profit» (TP) і «Stop Loss» (SL) ви також можете використовувати функцію часткового закриття. Іншими словами, ви можете налаштувати її так, щоб при спрацьовуванні TP і SL закривалася тільки певна частина від загальної суми вашого активного ордера.

Праворуч розташовані Книга ордерів і Останні угоди.

Всі інструменти, необхідні для успішної торгівлі, зібрані в одному місці. Margex прагне створити максимально зручне торгове середовище для своїх користувачів.

Гаманець Margex

Сторінка Margex Wallet надає користувачам повний огляд їхнього балансу.

Завдяки простому і зручному інтерфейсу користувачі можуть легко вносити і виводити кошти в режимі реального часу без зайвих ускладнень. Ви можете внести криптовалюту безпосередньо на свій рахунок Margex або придбати криптовалюту за допомогою кредитної картки через надійних партнерів, таких як Changelly або ChangeNOW, прямо на платформі Margex.

Функція історії транзакцій, розташована в розділі гаманця, дозволяє користувачам відстежувати і отримувати детальну інформацію про свої минулі транзакції.

Все просто, зручно і без зайвих складнощів.

Торгівля копіями на Margex

Margex може похвалитися потужною перевагою завдяки своїй передовій функції Copy Trading.

Однією з особливостей Margex Copy Trading є його спеціальний, сучасний і зручний додаток, доступний на платформах iOS і Android.

Margex Copy Trading ідеально підходить для тих, хто вважає за краще не заглиблюватися в тонкощі торгівлі. Це найкращий продукт для тих, хто просто хоче повторити успішні угоди професійних трейдерів. Просто натисніть кнопку «Слідувати», і ви можете починати!

На відміну від інших торгових платформ, Margex не стягує комісій за копіювання успішних угод. Весь прибуток, який ви отримуєте, належить вам і трейдеру, якого ви копіюєте.

Немає ніяких обмежень для передплатників, ніяких обмежень на особистий капітал, на відміну від багатьох конкуруючих платформ. Якщо ви бачите трейдера, який вам подобається, ви можете підписатися на нього всього в пару кліків, незалежно від того, скільки підписників у нього вже є.

Почніть копіювати угоди всього з $10. Виводьте прибуток щодня.

Додаток розроблений з єдиною метою — дати можливість копіювати трейдерів в один клік. Це навіть простіше, ніж відправити котушки другу!

Реферальна програма Margex

Прозора реферальна програма.

Ви можете заробляти до 40% торгових комісій, отриманих від ваших рефералів.

Крім того, є зручна партнерська панель, призначена для основних партнерів біржі.

Біржа Margex завжди готова і відкрита до співпраці з новими проектами та впливовими особами, пропонуючи найкращі ринкові умови, доступні на сьогоднішній день!