Мінфін залучив понад 6 млрд на аукціоні ОВДП

Міністерство фінансів 23 січня залучило понад 6 мільярдів гривень на аукціоні ОВДП. Про це повідомляє пресслужба Мінфіну.

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Найбільшою популярністю серед гривневих паперів цього дня користувались облігації зі строком погашення 1,7 років під 17,60%. Ставки за річними доларовими ОВДП становили 4,65% — саме цей лот приніс у держбюджет найбільше коштів. Облігацій у євро цього разу не пропонували.

Від початку року на аукціонах ОВДП в держбюджет надійшло 31,3 млрд грн.

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