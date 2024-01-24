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24 січня 2024, 9:17

Кабмін відновив заборону продажу пального нижче стандарту «Євро-5»

Уряд України відновив вимоги щодо якості пального не нижче екологічного стандарту «Євро-5». Відповідне рішення було ухвалено на засіданні 23 січня. Про це повідомив у Telegram представник уряду у Верховній Раді Тарас Мельничук.

Уряд України відновив вимоги щодо якості пального не нижче екологічного стандарту «Євро-5».

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Таким чином, з 24 січня 2024 року в Україні заборонено продаж пального стандартів «Євро-3» та «Євро-4».

Це рішення було ухвалено в рамках підготовки України до вступу до Європейського Союзу. Згідно з вимогами ЄС, усі країни-члени повинні забезпечити продаж пального не нижче стандарту «Євро-5» до 2025 року.

Нагадаємо, що у березні 2022 року Кабмін дозволив обіг палива екологічного стандарту «Євро-3» та «Євро-4». Це було зроблено для забезпечення потреб економіки держави в період дії воєнного стану.

У пояснювальній записці до постанови Кабміну йдеться про те, що «на сьогодні налагоджені нові маршрути постачання нафтопродуктів, учасниками ринку укладено довгострокові контракти з європейськими виробниками та міжнародними трейдерами, ситуація на паливному ринку є стабільною. Задовольняються потреби економіки держави, ЗСУ та інших споживачів бензинами та дизельним пальним належної якості та в необхідному обсязі».

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Джерело: Мінфін
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Коментарі - 1

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TAN72
TAN72
24 січня 2024, 11:01
#
Это было сделано для обеспечения нужд экономики страны в период действиия военного положения.Уже отменили?
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