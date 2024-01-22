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22 січня 2024, 14:26

Мережі АЗС продовжують знижувати ціни на автогаз

За вихідні, з 19 по 22 січня, середня роздрібна ціна на автогаз зменшилася на 11 копійок, до 27,78 грн/л. Про це повідомляє видання еnkorr із посиланням на дані цінового моніторингу ринку «Консалтингової групи «А-95».

За вихідні, з 19 по 22 січня, середня роздрібна ціна на автогаз зменшилася на 11 копійок, до 27,78 грн/л.

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Найбільше цей вид пального скинув на автозаправних станціях мережі «Рур груп» — на 1,5 грн — до 28 грн/л. Найменше — на 15 копійок — автогаз здешевшав на станціях «БРСМ-Нафта», до 26,68 грн/л.

На автозаправних станціях KLO, «Кворум», BVS і Green Wave цей вид пального здешевшав на 50 копійок.

На станціях ZOG і «Автотранс» ціна зменшилась на 1 грн і 80 копійок, до 27 грн/л і 27,18 грн/л відповідно. На 41 копійку здешевшав автогаз у мережі AMIC — до 27,25 грн/л.

Такі мережі як VST, Авіас і Chipo знизили ціни на 23−30 копійок.

Джерело: Мінфін
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Коментарі - 1

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Benderitto
Benderitto
22 січня 2024, 15:29
#
Мережі AMIC — це російский лукойл…
Як він працює досі
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