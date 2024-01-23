Банки в листопаді 2023 року видали іпотечних кредитів на 1,5 мільярда

Згідно з даними щомісячного опитування банків про іпотечні кредити обсяг наданих населенню кредитів у листопаді порівняно з жовтнем зріс на 13,7%, а кількість — на 13,4%. Про це повідомляє пресслужба НБУ .

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Зазначається, що рушієм іпотечного сегменту залишається пільгове кредитування в межах програми «єОселя».

Про видачу нової іпотеки в листопаді поінформували 7 банків, що кредитували придбання житла переважно на вторинному ринку нерухомості.

Середньозважена ефективна ставка за іпотечними кредитами в листопаді дещо знизилася — до 7,6% порівняно з 7,8% у жовтні.

Де найбільше банки видали найбільше іпотечних кредитів

У регіональному розрізі найбільше іпотечних кредитів у листопаді видано в:

м. Київ та Київській області - 441 договір на загальну суму 771,5 млн грн (52,8% від загального обсягу),

Львівській області (50 договорів на 90 млн грн),

Вінницькій області (52 договори на 81,2 млн грн),

Рівненській області (46 договорів на 69,1 млн грн).

Опитування

Під час опитування в грудні 2023 року відповіді надали 33 банки з часткою 95,8% від загального валового іпотечного портфеля на кінець 2021 року.