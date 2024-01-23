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23 січня 2024, 16:02

Банки в листопаді 2023 року видали іпотечних кредитів на 1,5 мільярда

Згідно з даними щомісячного опитування банків про іпотечні кредити обсяг наданих населенню кредитів у листопаді порівняно з жовтнем зріс на 13,7%, а кількість — на 13,4%. Про це повідомляє пресслужба НБУ.

Згідно з даними щомісячного опитування банків про іпотечні кредити обсяг наданих населенню кредитів у листопаді порівняно з жовтнем зріс на 13,7%, а кількість — на 13,4%.
Фото: НБУ

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Зазначається, що рушієм іпотечного сегменту залишається пільгове кредитування в межах програми «єОселя».

Про видачу нової іпотеки в листопаді поінформували 7 банків, що кредитували придбання житла переважно на вторинному ринку нерухомості.

Середньозважена ефективна ставка за іпотечними кредитами в листопаді дещо знизилася — до 7,6% порівняно з 7,8% у жовтні.

Де найбільше банки видали найбільше іпотечних кредитів

У регіональному розрізі найбільше іпотечних кредитів у листопаді видано в:

  • м. Київ та Київській області - 441 договір на загальну суму 771,5 млн грн (52,8% від загального обсягу),
  • Львівській області (50 договорів на 90 млн грн),
  • Вінницькій області (52 договори на 81,2 млн грн),
  • Рівненській області (46 договорів на 69,1 млн грн).

Опитування

Під час опитування в грудні 2023 року відповіді надали 33 банки з часткою 95,8% від загального валового іпотечного портфеля на кінець 2021 року.

Джерело: Мінфін
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