Згідно з даними щомісячного опитування банків про іпотечні кредити обсяг наданих населенню кредитів у листопаді порівняно з жовтнем зріс на 13,7%, а кількість — на 13,4%. Про це повідомляє пресслужба НБУ.
23 січня 2024, 16:02
Банки в листопаді 2023 року видали іпотечних кредитів на 1,5 мільярда
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Зазначається, що рушієм іпотечного сегменту залишається пільгове кредитування в межах програми «єОселя».
Про видачу нової іпотеки в листопаді поінформували 7 банків, що кредитували придбання житла переважно на вторинному ринку нерухомості.
Середньозважена ефективна ставка за іпотечними кредитами в листопаді дещо знизилася — до 7,6% порівняно з 7,8% у жовтні.
Де найбільше банки видали найбільше іпотечних кредитів
У регіональному розрізі найбільше іпотечних кредитів у листопаді видано в:
- м. Київ та Київській області - 441 договір на загальну суму 771,5 млн грн (52,8% від загального обсягу),
- Львівській області (50 договорів на 90 млн грн),
- Вінницькій області (52 договори на 81,2 млн грн),
- Рівненській області (46 договорів на 69,1 млн грн).
Опитування
Під час опитування в грудні 2023 року відповіді надали 33 банки з часткою 95,8% від загального валового іпотечного портфеля на кінець 2021 року.
Джерело: Мінфін
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