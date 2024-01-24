Національний банк України встановив на 24 січня 2024 року офіційний курс гривні до долара на рівні 37,45 грн/$. Таким чином, порівняно з попереднім банківським днем НБУ не змінив курс гривні.
24 січня 2024, 8:00
НБУ встановив офіційний курс гривні на 24 січня
►Читайте сторінку«Мінфіну» у фейсбуці: головні фінансові новини
НБУ на 24 січня встановив офіційний курс гривні до євро на рівні 40,69 грн.
«Мінфін Валюта» — безкоштовний мобільний додаток в якому доступна вся необхідна інформація — від курсів валют всіх українських банків до розташування пунктів обміну: Google Play або AppStore.
Джерело: Мінфін
Стежити за новими коментарями
Щоб залишити коментар, потрібно увійти або зареєструватися
сторінку переглядають 19 незареєстрованих відвідувачів.
Коментарі