Національний банк України встановив на 23 січня 2024 року офіційний курс гривні на рівні 37,4521 грн/$. Таким чином, порівняно з попереднім банківським днем НБУ підвищив курс гривні на 7 копійок.
23 січня 2024, 8:01
Офіційний курс НБУ: Долар подешевшав на 7 копійок
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Валютний ринок
НБУ на 23 січня встановив офіційний курс євро на рівні 40,79 грн.
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Джерело: Мінфін
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