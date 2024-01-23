НБУ буде слідкувати за активними операціями кредитних боржників

У Нацбанку затвердили нові правила звітності для учасників фінансового ринку про активні операції кредитних боржників. Регулятор зобов’язав банки та фінустанови доповідати про такі дії, якщо сукупний борг за кредитом становить 50 тис грн або більше. Про це пише пресслужба НБУ.