У Нацбанку затвердили нові правила звітності для учасників фінансового ринку про активні операції кредитних боржників. Регулятор зобов’язав банки та фінустанови доповідати про такі дії, якщо сукупний борг за кредитом становить 50 тис грн або більше. Про це пише пресслужба НБУ.
23 січня 2024, 17:52
НБУ буде слідкувати за активними операціями кредитних боржників
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Згідно із затвердженими правилами, звітність до Національного банку про активні операції мають подавати:
- банки України;
- фінансові компанії, що мають право надавати хоча б одну з фінансових послуг, а саме: надання коштів та банківських металів у кредит, надання гарантій, факторинг, фінансовий лізинг;
- кредитні спілки.
Йдеться про звітність щодо активних операцій боржника, якщо загальна сума зобовʼязань (сукупний обсяг боргу) дорівнює або перевищує 50 000 грн (або еквівалент цієї суми в іноземній валюті). Така звітність має подаватися до повного припинення зобовʼязань цього боржника.
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Джерело: Мінфін
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