Національний банк України встановив на 22 січня 2024 року офіційний курс гривні на рівні 37,5268 грн/$. Таким чином, порівняно з попереднім банківським днем НБУ підвищив курс гривні на 18 копійок.
22 січня 2024, 8:00
Офіційний курс НБУ: Долар подешевшав на 18 копійок
Валютний ринок
НБУ на 22 січня встановив офіційний курс євро на рівні 40,84 грн.
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Джерело: Мінфін
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