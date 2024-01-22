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22 січня 2024, 19:32

Apple сплатила в росії антимонопольний штраф на 1 мільярд рублів

Apple, 19 січня, сплатила до федерального бюджету рф накладений російськими антимонопольними органами штраф у розмірі 1,1 мільярдів рублів, пише російське видання «Коммерсант».

Apple, 19 січня, сплатила до федерального бюджету рф накладений російськими антимонопольними органами штраф у розмірі 1,1 мільярдів рублів, пише російське видання «Коммерсант».► Підписуйтесь на телеграм-канал «Мінфіну»: головні фінансові новиниАнтимонопольна служба оштрафувала Apple у липні 2022 року, звинувативши її у дискримінаційних вимогах, які забороняли розробникам iOS-додатків інформувати клієнтів у самих додатках про можливість оплати покупок за межами App Store, а також використовувати альтернативні способи оплати.

► Підписуйтесь на телеграм-канал «Мінфіну»: головні фінансові новини

Антимонопольна служба оштрафувала Apple у липні 2022 року, звинувативши її у дискримінаційних вимогах, які забороняли розробникам iOS-додатків інформувати клієнтів у самих додатках про можливість оплати покупок за межами App Store, а також використовувати альтернативні способи оплати. Apple також обмежувала посилання на інтернет-ресурси розробників, не допускаючи такі додатки в App Store.

У жовтні 2023 року Apple офіційно дозволила російським розробникам вбудовувати у свої програми для iOS та iPadOS можливість оплати сторонніми платіжними системами. При цьому за покупки за допомогою сторонніх систем Apple стягуватиме комісію 27%. Стандартна комісія App Store складає 30%.

При цьому можливість вставляти зовнішні посилання з'явилася лише у розробників із росії, користувачам інших країн посилання не відображатимуться.

У лютому минулого року Apple вже виплачувала штраф у розмірі 906 млн рублів, за зверненням російської «Лабораторії Касперського».

Нагадаємо, що на початку березня 2023 року Apple призупинила продажі всіх продуктів у росії та обмежила використання своїх сервісів, у тому числі Apple Pay. Проте пристрої Apple і досі широко продаються на російському ринку через посередників.

Джерело: Мінфін
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Коментарі - 4

+
+26
Три літри
Три літри
22 січня 2024, 20:33
#
Пхах, впевнений що НАЗК цього не помітить і ні в яки списки компанію не додасть
+
+15
82845392
82845392
22 січня 2024, 21:03
#
Допустим, заметит и добавит. Дальше что? Будешь у всех встречных айфон из рук выбивать?
+
0
Три літри
Три літри
22 січня 2024, 21:47
#
Здається це твоя задача. Не проґав цей момент.
+
0
Алексей Сахаров
Алексей Сахаров
22 січня 2024, 22:12
#
Ця компанія коштує більше чім ми всі разом взяті, з нашою країною…Думаєте їй до цього буде якесь діло???
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