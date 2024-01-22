Apple, 19 січня, сплатила до федерального бюджету рф накладений російськими антимонопольними органами штраф у розмірі 1,1 мільярдів рублів, пише російське видання «Коммерсант».
Apple сплатила в росії антимонопольний штраф на 1 мільярд рублів
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Антимонопольна служба оштрафувала Apple у липні 2022 року, звинувативши її у дискримінаційних вимогах, які забороняли розробникам iOS-додатків інформувати клієнтів у самих додатках про можливість оплати покупок за межами App Store, а також використовувати альтернативні способи оплати. Apple також обмежувала посилання на інтернет-ресурси розробників, не допускаючи такі додатки в App Store.
У жовтні 2023 року Apple офіційно дозволила російським розробникам вбудовувати у свої програми для iOS та iPadOS можливість оплати сторонніми платіжними системами. При цьому за покупки за допомогою сторонніх систем Apple стягуватиме комісію 27%. Стандартна комісія App Store складає 30%.
При цьому можливість вставляти зовнішні посилання з'явилася лише у розробників із росії, користувачам інших країн посилання не відображатимуться.
У лютому минулого року Apple вже виплачувала штраф у розмірі 906 млн рублів, за зверненням російської «Лабораторії Касперського».
Нагадаємо, що на початку березня 2023 року Apple призупинила продажі всіх продуктів у росії та обмежила використання своїх сервісів, у тому числі Apple Pay. Проте пристрої Apple і досі широко продаються на російському ринку через посередників.
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