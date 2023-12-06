Dogecoin відзначила десятирічний ювілей й зросла до річного максимуму

6 грудня Dogecoin (DOGE) виповнилося десять років. Курс мем-криптовалюти досяг максимальної позначки за рік — $0,105. Про це пише ForkLog.

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«Собача» криптовалюта зросла

За добу актив подорожчав майже на 17%. Позитивну динаміку могло спровокувати ралі біткоїна, яке потягнуло в «зелену зону» й інші альткоїни.

Мем-токен знову повернувся на 10 місце за капіталізацією в списку CoinGecko з показником $14,5 млрд. Обсяг торгів за останні 24 години перевищив $3,2 млрд.

Зміна ціни монети за добу / Скриншот CoinMarketCap

Попри досягнення локальних максимумів, криптовалюті необхідно зрости ще в сім разів, щоб досягти історичного максимуму на рівні $0,73, зафіксованому в травні 2021 року.

Трохи історії й інші мемні токени

Dogecoin запустив 6 грудня 2013 року розробник Біллі Маркус і співробітник відділу продажів компанії Adobe Systems Джексон Палмер, які вирішили пожартувати на тему стрімкого зростання кількості криптовалют.

SHIB, PEPE і BONK теж помітно зросли. Загалом уся група мем-криптовалют зі списку CoinGecko зафіксувала активне зростання в останній тиждень.

Зміна вартості на мемні криптомонети / Скриншот CoinGecko

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