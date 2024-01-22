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22 січня 2024, 11:37

Китайські акції у Гонконгу подешевшали до мінімуму за майже 19 років

Китайські акції в Гонконгу подешевшали до найнижчого рівня за майже 19 років, пише Bloomberg з посиланням на дані торгів. Песимізм інвесторів посилив відсутність нових економічних стимулів та заходів підтримки ринку, зазначає агентство.

Китайські акції в Гонконгу подешевшали до найнижчого рівня за майже 19 років, пише Bloomberg з посиланням на дані торгів.
Фото:depositphotos

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Торги на біржі

Індекс Hang Seng China Enterprises впав на 2,96% і становив 4975,3 пунктів: це найнижчий рівень з липня 2005 року. Це падіння зробило HSCE одним із найгірших ключових індексів в Азії, пише Bloomberg.

Найбільше падіння переживають китайські технологічні гіганти, зокрема Meituan (-5,5%) та Tencent Holdings (-3,46%). Індекс материкового Китаю CSI 300 впав на 1,56% і становить 3218,9 пункту.

Іноземні інвестори продовжують виходити з китайських акцій: це триває вже 4 місяці

Причина падіння ринку

Падіння китайського ринку акцій продовжилося після того, як комерційні кредитори в країні зберегли ставки за кредитами без змін, пише Bloomberg.

Цей крок був за рішенням Народного банку Китаю зберегти базові ставки на колишньому рівні: за кредитами першокласним позичальникам на рік — 3,45%, на п'ять років — 4,2%. Таке рішення може розчарувати інвесторів, які сподівалися на агресивніші стимули, зазначає Bloomberg.

Нинішнє падіння на китайському ринку може бути пов'язане з відсутністю каталізаторів найближчим часом та відтоком інвестицій у привабливіші альтернативи в регіоні, вважає аналітик Bloomberg Intelligence Марвін Чен. За його словами, глобальні ринки зростають у секторі мікросхем, і в цій сфері Китай та решта світу можуть йти різними шляхами через геополітичну напруженість.

Читайте також: Капіталізація китайських акцій за останні роки схудла на $6,3 трильйона

Передісторія

Початок 2024 року став для китайських цінних паперів найгіршим за останні п'ять років, писав Bloomberg. За два тижні інвестори продали китайські акції на $1,1 млрд. На тлі падіння Пекін, щоб стабілізувати ринок, обмежив продаж акцій для інституційних інвесторів, заборонивши їм бути чистими продавцями акцій у певні дні.

Падіння на китайському ринку посилилося після того, як Пекін опублікував економічні дані. Вони показали, що криза у сфері нерухомості у Китаї посилюється, до того ж інвесторів дратує геополітична напруженість у відносинах із США, зазначав Bloomberg. Незабаром китайські індекси на деякий час відновилися: стрибок у оборотах деяких великих біржових фондів викликав підозри, що це пов'язано з активністю державних фондів.

Джерело: Мінфін
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