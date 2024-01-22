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22 січня 2024, 11:18

Казахська Kaspi провела IPO у США й залучила $1 млрд

Фінтех-гігант з Казахстану, компанія Kaspi залучила $1 млрд під час IPO у США. Інвестори продали 11,3 млн американських депозитарних акцій по $92 за штуку. Про це пише Bloomberg.

Фінтех-гігант з Казахстану, компанія Kaspi залучила $1 млрд під час IPO у США.

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Як зазначає видання, ціна під час розміщення на біржі NASDAQ була зі знижкою на 5,3% від рівня закриття глобальних депозитарних розписок Kaspi.kz, що торгуються на Лондонській фондовій біржі. Kaspi.kz також котирується на Казахстанській фондовій біржі та Міжнародній біржі Астани.

Kaspi.kz має ринкову вартість близько $18 млрд. Акції торгуватимуться на NASDAQ Global Select Market під тикером KSPI. На момент написання новини, вартість акції становить $95,97.

Група Kaspi.kz, що працює в Казахстані, пропонує мобільний застосунок Kaspi.kz Super App для споживачів із різноманітним спектром послуг, а також Kaspi Pay Super App для торговців і підприємців. Наприкінці минулого року у споживчого застосунку в середньому було 13,5 млн активних користувачів на місяць.

Компанія заявила, що її чистий прибуток становив $1,27 млрд при виторгу в $2,83 млрд за дев’ять місяців.

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Джерело: Мінфін
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