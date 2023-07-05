Ф'ючерси на какао-боби обігнали за прибутковістю індекс NASDAQ Composite

За січень-червень вони подорожчали на лондонській біржі ICE Futures на 32%. Для порівняння: індекс NASDAQ Composite додав менше — 31,73%.

У лондонській компанії Quanton Commodities, що спеціалізується на торгівлі агропродукцією, розповіли, що зростання цін негативно позначилося на торгівлі какао-бобами. Покупці відмовляються від замовлень чи намагаються зафіксувати ціну довгостроковими контрактами. Проте поточна ситуація робить їх дедалі обережнішими.

Очікується, що цього сезону світовий попит перевищить виробництво на 142 тис. тонн. При цьому, згідно з оцінками Міжнародної організації з какао, запаси скоротяться на 8% порівняно з рівнем минулого року і становитимуть 1,6 млн тонн, пише WSJ. Зростанню цін сприятиме і зміна погодних умов у Західній Африці.

ЄС заборонив ввезення на свою територію сільськогосподарської продукції, яку було отримано на територіях, де після 31 грудня 2020 року вирубували ліси. Раніше на такі заходи для збільшення врожаю йшли Кот-д'Івуар і Гана, яких припадає на частку 60% від світового виробництва какао-бобів.

Крім какао-бобів, сильне зростання цього року показують і ф'ючерси на каву сорту робуста. Минулого місяця ф'ючерси з постачанням у червні подорожчали до максимуму з моменту запуску торгів кавовими контрактами 15 років тому.

Нагадаємо

NASDAQ Composite — фондовий індекс, до якого входять найбільші високотехнологічні компанії, багато з яких сильно збільшили капіталізацію за пів року 30 червня.

Apple вперше в історії завершила торговий день із капіталізацією понад $3 трлн. За січень — червень акції Apple на біржі NASDAQ зросли більш ніж на 50%. Ще одним помітним гравцем стала компанія Nvidia, яка повернулася до вартості $1 трлн 14 червня. З січня до червня 2023 року акції Nvidia подорожчали майже на 200%.