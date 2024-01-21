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21 січня 2024, 12:35

​Amazon інвестує $13,5 мільярда у Японію на тлі буму ШІ

Підрозділ хмарних обчислень американської компанії Amazon заявив, що інвестує близько 2 трлн єн ($13,5 млрд) в Японію для зміцнення своєї хмарної інфраструктури до 2027 року. Про це повідомляє Kyodo News.

Підрозділ хмарних обчислень американської компанії Amazon заявив, що інвестує близько 2 трлн єн ($13,5 млрд) в Японію для зміцнення своєї хмарної інфраструктури до 2027 року.
Фото: rau.ua

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Кошти будуть використані для розширення можливостей двох центрів обробки даних, розташованих у Токіо та Осаці. Новий план є доповненням до 1,51 трлн єн, інвестованих в Японію з 2011 по 2022 рік.

Зазначається, що цей крок став поштовхом до використання генеративного штучного інтелекту (ШІ) серед японських компаній після стрімкої популярності ChatGPT, чат-бота на основі ШІ, розробленого американською компанією OpenAI.

Серед технологічних компаній Японії NEC Corp. випустила платформу генеративного штучного інтелекту для корпоративних клієнтів у липні минулого року, тоді як Nippon Telegraph and Telephone Corp. заявила, що запустить генеративну платформу зі ШІ для бізнесу в березні.

Amazon також запустила Amazon Q, сервіс штучного інтелекту для корпоративних клієнтів, який може узагальнювати тексти та пропонувати бізнес-консультації, використовуючи їхні внутрішні дані.

Нагадаємо

«Мінфін» писав, що Amazon збільшить свої інвестиції в Індію до $26 млрд до 2030 року, додавши ще $6,5 млрд.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
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