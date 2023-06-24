Amazon збільшить свої інвестиції в Індію до $26 мільярдів до 2030 року

Компанія Amazon заявила, що збільшить свої інвестиції в Індію до $26 млрд до 2030 року, додавши ще $6,5 млрд. Про це повідомляє Reuters.

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Про збільшення запланованих інвестицій заявив генеральний директор компанії Енді Джессі під час зустрічі з прем'єр-міністром Індії Нарендра Моді в США.

Раніше Amazon оголосив про інвестиційний план у розмірі $6,5 млрд, в основному для розвитку свого бізнесу електронної комерції, де він конкурує з Flipkart Walmart і Reliance Retail мільярдера Мукеша Амбані.

Інвестиції, оголошені гігантом електронної комерції під час поїздки Моді, сприяють іншим компаніям, зокрема американському виробнику напівпровідникових інструментів Applied Materials і фірмі мікросхем пам’яті Micron Technology, які взяли на себе зобов’язання під час державного візиту прем'єр-міністра Індії.

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Моді та Джессі говорили про підтримку індійських стартапів, створення робочих місць, уможливлення експорту та розширення можливостей окремих осіб і малого бізнесу для конкуренції у всьому світі, йдеться в публікації в блозі Amazon.