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21 січня 2024, 9:26

Мешканці звільнених територій отримали грошову допомогу на понад 755 мільйонів

Жителям деокупованих територій у 2022−2023 роках було виплачено грошової допомоги на суму 755,6 млн грн ($19 млн). Про це повідомляє пресслужба Міністерства з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій.

Жителям деокупованих територій у 2022−2023 роках було виплачено грошової допомоги на суму 755,6 млн грн ($19 млн).
Фото: НБУ

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Зазначається, що процес виплат вдалося налагодити завдяки координації уряду та підтримки Міжнародної організації з міграції і Товариства Червоного Хреста України.

Зокрема, кошти надходили через Укрпошту людям, які проживають на звільнених територіях Донеччини, Луганщини, Миколаївщини, Харківщини та Херсонщини.

Так, від Міжнародної організації з міграції у період з кінця жовтня 2022 року до листопада 2023 року близько 119 тисяч людей із цих регіонів отримали грошову допомогу на загальну суму понад 459,8 млн грн.

Товариство Червоного Хреста України за цей період надало більш ніж 246 тисячам людей грошової допомоги на понад 295,7 млн грн.

Нагадаємо

«Мінфін» писав, що ООН звернулася до донорів із проханням виділити $4,2 млрд на підтримку постраждалих від війни громад в Україні та українських біженців протягом 2024 року.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
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Коментарі - 1

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+15
Rubi0
Rubi0
21 січня 2024, 9:33
#
И ни копейки от своего же государства.
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