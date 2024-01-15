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15 січня 2024, 13:22

ООН закликала донорів надати $4,2 мільярда на гуманітарну допомогу українцям

ООН звернулася до донорів із проханням виділити $4,2 млрд на підтримку постраждалих від війни громад в Україні та українських біженців протягом 2024 року. Про це повідомила пресслужба управління ООН з координації гуманітарних справ.

ООН звернулася до донорів із проханням виділити $4,2 млрд на підтримку постраждалих від війни громад в Україні та українських біженців протягом 2024 року.
Фото:depositphotos

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Гуманітарна допомога Україні

Зазначається, що майже за два роки після початку повномасштабної війни гуманітарної допомоги в Україні потребують 14,6 млн людей, або 40% населення. Близько 6,3 мільйона людей залишили країну та є біженцями, переважно у Європі.

У прифронтових містах і селах люди вичерпали свої ресурси і покладаються на допомогу, щоб вижити. У Донецькій і Харківській областях сім'ї ховаються в зруйнованих будинках без водопроводу, газу чи світла. Постійні обстріли змушують людей проводити дні в підвалах, наголошують в ООН.

Управління ООН із координації гуманітарних питань координує гуманітарне реагування в Україні. План гуманітарних потреб та реагування (Humanitarian Needsand Response Plan) вимагає фінансування на суму $3,1 млрд у 2024 році для охоплення гуманітарною допомогою 8,5 млн осіб.

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Також координується Регіональний план реагування на потреби біженців (Refugee Response Plan), який вимагає для реалізації $1,1 млрд, щоб підтримати 2,3 млн біженців і громади, що їх приймають.

Загалом ці два плани ООН спрямовані на підтримку близько 10,8 млн осіб в Україні та Європі, уточнили у відомстві.

«Сотні тисяч дітей живуть у громадах на поблизу лінії фронту, налякані, травмовані та позбавлені своїх базових потреб. Один лише цей факт має змусити нас зробити все можливе, щоб надати Україні більше гуманітарної допомоги», — підкреслив голова управління Мартін Гріффітс.

Джерело: Мінфін
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