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21 січня 2024, 11:17

Укрпошта продовжила обмін ламп розжарювання на енергоощадні

Укрпошта продовжила програму обміну ламп розжарювання на LED-лампи. Наразі у відділеннях доступні близько 7 млн світлодіодів. Про це повідомляє пресслужба Укрпошти.

Укрпошта продовжила програму обміну ламп розжарювання на LED-лампи.
Фото: pixabay.com

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Запроваджена урядом програма продовжує діяти як для фізичних, так й для юридичних осіб.

Особливі умови також продовжують діяти й для пенсіонерів, які вже раніше користувались програмою. Наразі вони знову можуть отримати додатково до 5 LED-ламп. Для цього необхідно:

  • пенсійне посвідчення;
  • паспорт;
  • РНОКПП.

Інші також можуть отримати до 5 світлодіодних ламп в:

  • в обласних центрах;
  • у міських та сільських відділеннях Укрпошти по всій країні.

«Крім того, програма надалі відкрита і для юридичних осіб, таких як: медичні заклади, школи, дитячі садки, поліклініки та ОСББ, які мають можливість отримати LED-лампи, подавши відповідну заяву на порталі «Дія», — йдеться у повідомленні.

У відділеннях, де спостерігається найвищий попит, запаси LED-ламп будуть поповнювати доки лампочки будуть у наявності.

«Майже за рік від початку програми, українці обміняли у відділеннях Укрпошти більше ніж 33 мільйонів жарівок, 10 млн з яких обміняли пенсіонери лише за місяць від оголошення про додатковий обмін світлодіодів у грудні 2023-го», — зазначили в Укрпошті.

Джерело: Мінфін
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