В Україні вже спрямували на пенсійні виплати понад 48 мільярдів — ПФУ

Пенсійний фонд України станом на 19 січня спрямував на пенсійні виплати 48,1 млрд грн. Про це повідомляє Урядовий портал.

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Станом на 19 січня профінансовано:

на пенсійні виплати — 48,1 млрд грн, в тому числі через Укрпошту — 9 млрд грн, через уповноважені банки — 39,1 млрд грн;

на виплату житлових субсидій та пільг — 4681,4 млн грн;

на страхові виплати — 1992,4 млн грн, в тому числі на оплату лікарняних — 904,4 млн грн.

Також зазначається, що у січні надано 749 тис. послуг особам, які звернулися до органів Пенсійного фонду.

Нагадаємо

«Мінфін» писав, що на початок 2024 року в Україні зафіксовано понад 10 млн пенсіонерів, 51% з них отримують пенсії менше ніж 4 000 грн.