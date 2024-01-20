Пенсійний фонд України станом на 19 січня спрямував на пенсійні виплати 48,1 млрд грн. Про це повідомляє Урядовий портал.
20 січня 2024, 16:03
В Україні вже спрямували на пенсійні виплати понад 48 мільярдів — ПФУ
►Читайте «Мінфін» в Instagram: головні новини про інвестиції та фінанси
Станом на 19 січня профінансовано:
- на пенсійні виплати — 48,1 млрд грн, в тому числі через Укрпошту — 9 млрд грн, через уповноважені банки — 39,1 млрд грн;
- на виплату житлових субсидій та пільг — 4681,4 млн грн;
- на страхові виплати — 1992,4 млн грн, в тому числі на оплату лікарняних — 904,4 млн грн.
Також зазначається, що у січні надано 749 тис. послуг особам, які звернулися до органів Пенсійного фонду.
Нагадаємо
«Мінфін» писав, що на початок 2024 року в Україні зафіксовано понад 10 млн пенсіонерів, 51% з них отримують пенсії менше ніж 4 000 грн.
Джерело: Мінфін
Стежити за новими коментарями
Щоб залишити коментар, потрібно увійти або зареєструватися
сторінку переглядають 16 незареєстрованих відвідувачів.
Коментарі