Стартап JobCannon залучив $500 тис інвестицій: сервіс надає послуги рекрутингу на основі ШІ

Українсько-британський стартап JobCannon, який розробив платформу рекрутингу на основі штучного інтелекту, залучив $500 тисяч інвестицій від венчурного фонду Whitehill Capital. Про це пише AIN.

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Кошти будуть використані для розробки продукту, імплементації технологічних рішень та виходу компанії на глобальний ринок корпоративного рекрутингу.

Стартап був заснований у 2022 році та швидко перетворився з невеликої команди на компанію у 35 фахівців. JobCannon використовує штучний інтелект для спрощення пошуку роботи та знаходження найкращих кандидатів для роботодавців.

Whitehill Capital — це венчурна компанія із Казахстану, яка інвестує в технологічні стартапи на ранніх стадіях розвитку, які мають великий потенціал зростання.