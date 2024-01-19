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19 січня 2024, 20:03

Ігор Мазепа прямував до Давосу для залучення інвестицій у ПРАТ «Кривий Ріг Цемент» — Concorde Capital

18 січня Ігор Мазепа прямував на Всесвітній економічний форум у Давосі з метою залучення інвестицій в ПРАТ «Кривий Ріг Цемент», який є одним із найбільших виробників цементу в Україні. Всі необхідні офіційні документи на виїзд з країни він мав, як власник і представник цього підприємства.

18 січня Ігор Мазепа прямував на Всесвітній економічний форум у Давосі з метою залучення інвестицій в ПРАТ «Кривий Ріг Цемент», який є одним із найбільших виробників цементу в Україні.

Про це сказано у заяві інвестиційної компанії Concorde Capital, в пості на сторінці самого Ігоря Мазепи у Facebook, а також на сторінці ПРАТ «Кривий Ріг Цемент» у Facebook.

Як констатували у компанії, підприємство готується до масштабного проєкту з модернізації на більше ніж 15 млн євро для збільшення потужностей для відновлення країни після закінчення війни.

ПРАТ «Кривий Ріг Цемент» знаходиться на фінальній стадії переговорів з Дацьким державним фондом на отримання пільгового кредитування у рамках міжнародної програми відбудови, а також заявився на отримання грантової допомоги від USAID.

Ігор Мазепа мав ряд запланованих зустрічей у Давосі саме з приводу залученні інвестицій у ПРАТ «Кривий Ріг Цемент». Однак, як констатують у компанії, тепер вони не розуміють як поточна ситуація може вплинути на хід перемовин, а отже і розвиток підприємства, реалізацію проєкту з розширення та створення нових робочих місць.

Компанія також заперечила заяви про нібито спробу Ігоря Мазепи залишити Україну через переслідування правоохоронними органами і констатувала, що Ігор Мазепа, як генеральний директор Concorde Capital регулярно буває у відрядженнях за кордоном по інвестиційній діяльності. Також він виїжджає по своїм волонтерський проєктам, адже активно допомагає Силам оборони України.

Нагадаємо, 18 січня Державне бюро розслідувань України затримало відомого українського інвестбанкіра Ігоря Мазепу на кордоні, а в офісі його компанії Concorde Capital провели обшуки. Компанія пов’язує ці події з заявами підприємця про тиск силовиків на бізнес.

Джерело: Мінфін
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Коментарі - 1

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0
Три літри
Три літри
19 січня 2024, 20:51
#
От тепер зрозуміло чому новина про Мазепу потрапила на головну
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