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14 грудня 2023, 18:30

Естонія виділила 80 мільйонів євро на військову допомогу Україні

Уряд Естонії схвалив надання довгострокової військової допомоги Україні для захисту від російської агресії. Про це пише «Європейська правда».

Уряд Естонії схвалив надання довгострокової військової допомоги Україні для захисту від російської агресії.
Фото:depositphotos

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Що відомо про пакет допомоги

Згідно з повідомленням, новий пакет допомоги включає «велику кількість» протитанкових ракет Javelin, кулемети, боєприпаси для легкого озброєння, різні транспортні засоби та судна, а також водолазне спорядження.

Відомство не розголошує точні суми допомоги з міркувань безпеки. Вартість пакета становить майже 80 мільйонів євро.

«Цей пакет допомоги сформований з метою отримання максимальної користі для України без шкоди для власної обороноздатності Естонії. Ми замінюємо необхідні запаси», — пояснив міністр оборони Ханно Певкур.

За його словами, Естонія продовжить надавати значну та стійку підтримку Україні, поки Київ не виграє війну, адже на кону не лише безпека України, але й безпека Естонії, трансатлантична та глобальна безпека в цілому.

Читайте: Естонія знайшла рішення для передачі Україні заморожених активів росії

« Так само як минулого року Javelin від Естонії відіграли вирішальну роль в обороні Києва й надихнули інші країни простягнути руку допомоги Україні, так само і цим великим пакетом допомоги ми прагнемо показати, що боротьба України за свободу може бути успішною лише тоді, коли члени НАТО продовжуватимуть допомагати українцям», — додав він.

Джерело: Мінфін
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