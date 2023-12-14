Естонія виділила 80 мільйонів євро на військову допомогу Україні

Уряд Естонії схвалив надання довгострокової військової допомоги Україні для захисту від російської агресії. Про це пише «Європейська правда».

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Що відомо про пакет допомоги

Згідно з повідомленням, новий пакет допомоги включає «велику кількість» протитанкових ракет Javelin, кулемети, боєприпаси для легкого озброєння, різні транспортні засоби та судна, а також водолазне спорядження.

Відомство не розголошує точні суми допомоги з міркувань безпеки. Вартість пакета становить майже 80 мільйонів євро.

«Цей пакет допомоги сформований з метою отримання максимальної користі для України без шкоди для власної обороноздатності Естонії. Ми замінюємо необхідні запаси», — пояснив міністр оборони Ханно Певкур.

За його словами, Естонія продовжить надавати значну та стійку підтримку Україні, поки Київ не виграє війну, адже на кону не лише безпека України, але й безпека Естонії, трансатлантична та глобальна безпека в цілому.

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« Так само як минулого року Javelin від Естонії відіграли вирішальну роль в обороні Києва й надихнули інші країни простягнути руку допомоги Україні, так само і цим великим пакетом допомоги ми прагнемо показати, що боротьба України за свободу може бути успішною лише тоді, коли члени НАТО продовжуватимуть допомагати українцям», — додав він.