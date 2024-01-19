Президент росії володимир путін видав розпорядження на виділення коштів підприємству, яке буде займатися пошуком нерухомості, яке належало росії за кордоном. Документ офіційно опублікували 18 січня.
19 січня 2024, 16:21
путін шукає закордоном нерухомість російської імперії та СРСР
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Згідно з розпорядженням, диктатор шукає майно росії, яке їй належало включно з періодами СРСР та російської імперії. У документі йдеться про пошук та юридичний захист нерухомості.
Субсидія на указані цілі буде спрямована в Підприємство з управління власністю за кордоном, що є частиною управління справами президента росії.
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Джерело: Мінфін
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