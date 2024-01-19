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19 січня 2024, 16:21

путін шукає закордоном нерухомість російської імперії та СРСР

Президент росії володимир путін видав розпорядження на виділення коштів підприємству, яке буде займатися пошуком нерухомості, яке належало росії за кордоном. Документ офіційно опублікували 18 січня.

Президент росії володимир путін видав розпорядження на виділення коштів підприємству, яке буде займатися пошуком нерухомості, яке належало росії за кордоном.

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Згідно з розпорядженням, диктатор шукає майно росії, яке їй належало включно з періодами СРСР та російської імперії. У документі йдеться про пошук та юридичний захист нерухомості.

Субсидія на указані цілі буде спрямована в Підприємство з управління власністю за кордоном, що є частиною управління справами президента росії.

Читайте також: Білий Дім підтримує конфіскацію $300 млрд заморожених російських активів на користь України — Bloomberg

Джерело: Мінфін
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Коментарі - 3

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mantis05
mantis05
19 січня 2024, 16:52
#
Оч интересно) напомню, что даже лёнин и сралин не взяли на себя юр ответственность как приемников РИ, потому что там долгов немерено висит, так что вот этот вот пук- означает полное непонимание ситуации пукеным
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Oleksii Ch
Oleksii Ch
19 січня 2024, 16:54
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Нехай та напівмертва худоба на Місяці пошукає власність кацапської імперіїї
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Dafxf4300
Dafxf4300
19 січня 2024, 17:06
#
Хороший способ попилить бабло. Средства освоят, поиски закончатся, профит! Схемы везде одинаковые.
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