путін шукає закордоном нерухомість російської імперії та СРСР

Президент росії володимир путін видав розпорядження на виділення коштів підприємству, яке буде займатися пошуком нерухомості, яке належало росії за кордоном. Документ офіційно опублікували 18 січня.

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Згідно з розпорядженням, диктатор шукає майно росії, яке їй належало включно з періодами СРСР та російської імперії. У документі йдеться про пошук та юридичний захист нерухомості.

Субсидія на указані цілі буде спрямована в Підприємство з управління власністю за кордоном, що є частиною управління справами президента росії.

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