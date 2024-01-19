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19 січня 2024, 11:15

Біткоїн в моменті впав нижче $41 000, інтерес до біткоїн-ETF з боку інвесторів: що нового на ринку

Головне на ринку криптовалют.

Головне на ринку криптовалют.
Фото: pixabay.com

Ціна біткоїна на деякий час падала нижче $41 000

18 січня ввечері та 19 січня вранці курс першої криптовалюти в моменті падав нижче відмітки в $41 000. На момент написання новини ціна біткоїна становить вище $41 200. Про це свідчать дані CoinMarketCap.

Нагадаємо, 11 січня курс біткоїна зріс вище $48 900 на тлі старту торгів за спотовими ETF.

Також зазначимо, що падіння курсу біткоїна вплинуло на інші активи. Всі з топ-10 активів за показником капіталізації перебувають у «червоній» зоні.

SEC відклала рішення щодо спотового Ethereum-ETF від Fidelity

Комісія з цінних паперів і бірж США (SEC) відклала ухвалення рішення за заявкою Fidelity Investments на запуск спотового Ethereum-ETF.

Згідно із заявою, регулятор продовжив період обговорення на 45 днів, щоб отримати «достатньо часу для розгляду пропонованої зміни правил і порушених питань». Термін спливе 6 березня.

«Ethereum-ETF від Fidelity щойно відклали. Повністю очікувано. На мій погляд, дати, які дійсно мають значення, це кінець травня», — заявив біржовий аналітик Bloomberg Джеймс Сейффарт.

Компанія, що управляє активами, подала заявку на запуск Ethereum-фонду в листопаді 2023 року. Fidelity стала сьомим претендентом на запуск біржового продукту на базі спотової ціни ефіру.

Низка експертів, як і Сейффарт, вважає, що вирішальним стане 23 травня, коли в SEC закінчиться остаточний термін схвалення або відхилення заявки від VanEck.

ЄС попередньо погодив суворіші правила перевірок для криптокомпаній

Європейський союз попередньо погодив впровадження нових правил для криптовалютних компаній. Фірми зобов’яжуть проводити комплексну перевірку клієнтів.

Згідно із заявою, Рада ЄС і Європейський парламент досягли угоди щодо основних пунктів нового AML-пакета законів. Він спрямований на захист громадян ЄС і фінансової системи об'єднання від відмивання грошей і фінансування тероризму, йдеться в документі.

Угода торкнеться більшої частини криптовалютних компаній. У разі її ухвалення, гравців ринку цифрових активів зобов’яжуть перевіряти клієнтів, якщо вони проводять транзакції на суму від 1 000 євро.

Крім цього, нові правила передбачають впровадження заходів щодо зниження ризиків, пов’язаних із некастодіальними криптогаманцями.

Угоду в найближчому майбутньому передадуть на затвердження Європейському парламенту. Якщо її схвалять, то текст документа опублікують в Офіційному журналі ЄС, після чого правила офіційно набудуть чинності.

BlackRock заявила про інтерес до спотового біткоїн-ETF з боку роздрібних інвесторів

Компанія BlackRock заявила, що роздрібні інвестори виявляють підвищений інтерес до її спотового біткоїн-ETF iShares Bitcoin Trust. Про це повідомляє Bloomberg.

Представники фінансового гіганта відзначили великий приплив коштів із різних джерел. Глава BlackRock з продуктів iShares у США Рейчел Агірре заявила, що спотовий біткоїн-ETF цікавий роздрібним і самостійним (self-directed) інвесторам.

Крім цього, в керівництві компанії вказали на готовність вкладати кошти не тільки серед досвідчених трейдерів, а й також з боку нових клієнтів. Багато учасників ринку «придивляються до цього класу активів», зазначили в BlackRock.

Представники BlackRock заявили, що фірма зосередить зусилля на фінансовій освіті користувачів. За їхніми словами, компанія також забезпечить клієнтам консультації щодо питань про першу криптовалюту.

Джерело: Мінфін
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Коментарі - 1

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SkrudjMacduck
SkrudjMacduck
19 січня 2024, 12:47
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То він так зріс…
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