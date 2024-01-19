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19 січня 2024, 11:47

В Офісі президента назвали нові терміни запуску Фонду розвитку України

Запуск Фонду розвитку України (UDF), який створюється у співпраці з інвесткомпанією BlackRock та інвестбанком JP Morgan, заплановано на першу половині поточного року, ймовірно, ближче до Ukraine Recovery Conference-2024, яка відбудеться 11−12 червня у Берліні. Про це заступник глави Офісу президента Ростислав Шурма заявив під час дискусії в Українському домі у Давосі, повідомляє Інтерфакс-Україна.

Запуск Фонду розвитку України (UDF), який створюється у співпраці з інвесткомпанією BlackRock та інвестбанком JP Morgan, заплановано на першу половині поточного року, ймовірно, ближче до Ukraine Recovery Conference-2024, яка відбудеться 11−12 червня у Берліні.
Фото: НБУ

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«Наразі наш реалістичний таймінг — це до середини цього року», — заявив Шурма.

Він визнав, що спочатку Фонд розвитку України планували запустити у другій половині 2023 року, однак старт його роботи відклали у зв'язку з нестачею початкового капіталу через відмінність реальної ситуації на фронті від очікуваної на той час.

«Ми говоримо про пів мільярда цільового капіталу. Ми працюватимемо над зростанням цієї суми. Мета — мільярд. Але я не знаю, може, до 2025 року розклад буде не такий», — зазначив заступник керівника Офісу президента.

Він висловив сподівання, що цей проєкт у співпраці з приватним сектором забезпечить залучення кількох мільярдів додаткових інвестицій в Україну.

Нагадаємо

Шурма на панельній дискусії в Українському домі в Давосі заявив, що Україна активно працює над відновленням авіасполучення з Києва та Львова.

Джерело: Мінфін
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Коментарі - 1

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Mr Bungle
Mr Bungle
19 січня 2024, 12:44
#
В офисе президента появился свежий план!!!
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