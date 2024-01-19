Samsung презентувала новий смартфон на базі ШІ

Samsung презентував серію Galaxy S24 зі штучним інтелектом. Найдешевша модель коштує від 899 євро . Про це пише AIN.

► Підписуйтесь на телеграм-канал «Мінфіну»: головні фінансові новини

Пристрої можуть здійснювати переклад телефонних дзвінків у реальному часі, розшифровувати голосові повідомлення, резюмувати статті з інтернету, виправляти почерк і використовувати генеративний ШІ для заповнення частин фотографій.

Камери телефонів також матимуть функцію ШІ й будуть оснащені сенсорами з інструментами для підвищення чіткості фотографій.

Придбати нові моделі Samsung серії Galaxy S24 в Україні можна з 7 лютого.

Читайте також: Samsung показала перший у світі прозорий екран