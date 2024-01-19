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19 січня 2024, 10:20

Samsung презентувала новий смартфон на базі ШІ

Samsung презентував серію Galaxy S24 зі штучним інтелектом. Найдешевша модель коштує від 899 євро. Про це пише AIN.

Samsung презентував серію Galaxy S24 зі штучним інтелектом.

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Пристрої можуть здійснювати переклад телефонних дзвінків у реальному часі, розшифровувати голосові повідомлення, резюмувати статті з інтернету, виправляти почерк і використовувати генеративний ШІ для заповнення частин фотографій.

Камери телефонів також матимуть функцію ШІ й будуть оснащені сенсорами з інструментами для підвищення чіткості фотографій.

Придбати нові моделі Samsung серії Galaxy S24 в Україні можна з 7 лютого.

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Джерело: Мінфін
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Коментарі - 1

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YakovBoricov
YakovBoricov
19 січня 2024, 11:48
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Наскільки воно стабільно працює, це ще питання Бо Самсунг, одна з тих компаній яка виводить продукт на ринок, а потім його в процесі доробляє. Я вже мовчу щодо якої якості обладнення та програмного забезпечення яке заходить на український ринок, то взагалі окрема історія А так розробка Ш І — це наше майбутне. Хто буде перший, той багато заробить. І мабуть це буде Китай, бо він чхати хтів на всі забубони на кшалт: … ой, а що ж з нами всіма буде
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