Samsung презентував серію Galaxy S24 зі штучним інтелектом. Найдешевша модель коштує від 899 євро. Про це пише AIN.
19 січня 2024, 10:20
Samsung презентувала новий смартфон на базі ШІ
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Пристрої можуть здійснювати переклад телефонних дзвінків у реальному часі, розшифровувати голосові повідомлення, резюмувати статті з інтернету, виправляти почерк і використовувати генеративний ШІ для заповнення частин фотографій.
Камери телефонів також матимуть функцію ШІ й будуть оснащені сенсорами з інструментами для підвищення чіткості фотографій.
Придбати нові моделі Samsung серії Galaxy S24 в Україні можна з 7 лютого.
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Джерело: Мінфін
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