Косово остаточно переходить на євро

Косово остаточно відмовляється від сербської валюти й переходить на євро . Про це пише «Європейська правда» із посиланням на центральний банк частково визнаної держави.

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Перехід на євро

Згідно з рішенням регулятора, з 1 лютого в Косово забороняється використання сербського динара для оплати готівкою. Рішення про остаточний перехід на євро ухвалили наприкінці року, а оголосили про це 17 січня.

«Інші валюти можуть використовуватися в Косові лише як цінності для зберігання у фізичній формі або на банківських рахунках у валютах, для міжнародних платежів у валютах, що не є євро, та для здійснення валютних операцій», — йдеться в повідомленні.

Крім того, обмін валюти в Косові можна було здійснювати лише через установи, що мають ліцензію його Центрального банку і надають такі послуги.

Банківський регулятор також надав собі виключне право імпортувати й експортувати валюту й надавати її лише ліцензованим установам, що надають фінансові послуги.

Передісторія

Косово в односторонньому порядку запровадило євро у 2002 році, хоча не входить до єврозони чи Європейського Союзу. Однак, сербське населення Косова, яке мешкає в його північних муніципалітетах послуговується сербськими динарами.

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