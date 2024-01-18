Фонд гарантування вкладів у 2023 році продав активи банків-банкрутів на майже 5 мільярдів

Фонд гарантування вкладів реалізував активів банків, що виводяться з ринку на суму понад 4,9 млрд грн. Про це йдеться у повідомленні Фонду.

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Продаж активів колишніх «дочок» російських держбанків

Майже 76% річної суми отримано від продажу активів колишніх дочірніх структур російських державних банків в Україні: 2,3 млрд грн — сума продажу активів АТ «МР Банк» та 1,5 млрд грн — ПАТ «Промінвестбанк».

У топ-5 банків за сумою успішних торгів також входять:

ПАТ «Златобанк» — 0,5 млрд грн;

АТ «Мегабанк» — 0,4 млрд грн;

АТ «Банк Січ» — 0,2 млрд грн.

Із загальної суми 3,6 млрд грн — результати аукціонів із продажу прав вимоги за кредитами та 1,3 млрд грн — об'єктів нерухомості, земельних ділянок та іншого майна банків. Кошти, отримані від продажу активів, спрямовуються фондом на розрахунок із кредиторами банків, що ліквідуються.