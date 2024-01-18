Гетманцев назвав, які продукти найбільше подорожчали та подешевшали минулоріч

Найбільше подорожчання у 2023 році на товари та послуги зі споживчого кошика торкнулося картоплі, яблук, послуг дитячих садків, найактивніше подешевшали гречка, морква та соняшникова олія. Про це повідомив голова парламентського комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцевв телеграм-каналі.

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Як змінилися ціни

«Минулого року динаміка цін на товари і послуги із споживчої корзини була дуже різноспрямованою», — написав Гетманцев.

Він навів дані з грудня 2022 року до грудня 2023. Так, топ-10 позицій, які подешевшали у ціні:

гречка (-59,2%);

цибуля (-50,7%);

морква (-48,9%);

соняшникова олія (-15,2%);

рис (-13,9%);

капуста (-13,6%);

ячна крупа (-10,1%);

десяток яєць (-9,4%);

пшенична крупа (-9,2%);

макарони (-6,5%).

Топ-10 позицій, які подорожчали у ціні:

картопля (+64,5%);

яблука (+35,4%);

послуги дитячих садочків (+28,1%);

дитячі молочні суміші (+24,9%);

особисте страхування транспорту (+20,6%);

жарознижувальні та знеболювальні препарати (+21%);

антибіотики вітчизняні (+20,6%);

яловичина (+19,9%);

стоматологічні послуги (+19%);

філе куряче (+17,7%).

«Падіння цін на гречку більш ніж удвічі пояснюється суттєвим збільшенням її пропозиції. За даними Інституту аграрної політики, за цією с/г культурою у 2023 році площа посівів зросла на 15%, а валовий збір на 40%. Утім, що добре для споживача — не завжди йде в плюс для аграріїв, вирощування гречки для яких минулого року було збитковим», — зазначив Гетманцев.

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Він припустив, що цього року буде зворотна тенденція по цінам на гречку через зменшення площі її посівів.

«Щодо картоплі, то там багато факторів зіграли „в плюс“ до ціни протягом року: скорочення пропозиції, низька якість посадкового матеріалу і врожаю, недостатність потужностей для зберігання. Зростання цін на картоплю продовжується і в 2024 році. За оцінками профільних фахівців, ціни на неї зараз перебувають на історично рекордних рівнях, обумовлюючи поточну доцільність нарощування її імпорту із сусідніх країн ЄС», — також додав Гетманцев.

Нагадаємо

Раніше «Мінфін» писав, що середні ціни на продукти харчування в Україні у грудні 2023 року порівняно з кінцем 2022 року зросли на 4,0%. За даними Держстату, продуктова інфляція суттєво сповільнилася у другій половині року. Проте в середньому за рік ціни на продукти були на 14,7% вищими, ніж у 2022 році.