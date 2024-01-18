Гетманцев назвав, які продукти найбільше подорожчали та подешевшали минулоріч

Мінфін - Курси валют України

Встановити
Валюта
Міжбанк
Курси в банках
Валютний аукціон
НБУ
Мобільний додаток
Конвертер
Форум
Курси по API
Для договорів
Visa/Mastercard
Форекс
Курси для сайтів
Прогноз курсу
Депозити
Бонус до депозитів
Підтвердження депозиту
Огляд ставок
Питання та відповіді
Умови акції
Промокод
Переможці акції
Історії учасників
Кредити
Кредити онлайн
Картки
Іпотека
Рейтинг МФО
Мікрофінансові організації
Банки
Інтернет-банки
Народний рейтинг
Рейтинг стійкості
Ренкінг НБУ
Відгуки
Акції
Рахунки для бізнесу
Контакти банків
Страхування
КАСКО
Рейтинг КАСКО
ОСЦПВ
Рейтинг ОСЦПВ
Медицина
Туризм
Відгуки
Страхові компанії
Акції
Інвестиції
Каталог брокерів
Інвестиційні пропозиції
Академія
Криптовалюта
Каталог криптобірж
Індекси
Ціни на АЗС
Індекс інфляції
Мінімальна зарплата
Середня зарплата
Прожитковий мінімум
ВВП України
ПДФО
Комунальні тарифи
ВалютаМіжбанкКурси в банкахВалютний аукціонНБУМобільний додатокКонвертерФорумКурси по APIДля договорівVisa/MastercardФорексКурси для сайтівПрогноз курсу
ДепозитиБонус до депозитівПідтвердження депозитуОгляд ставокПитання та відповідіУмови акціїПромокодПереможці акціїІсторії учасників
КредитиКредити онлайнКарткиІпотекаРейтинг МФОМікрофінансові організації
БанкиІнтернет-банкиНародний рейтингРейтинг стійкостіРенкінг НБУВідгукиАкціїРахунки для бізнесуКонтакти банків
СтрахуванняКАСКОРейтинг КАСКООСЦПВРейтинг ОСЦПВМедицинаТуризмВідгукиСтрахові компаніїАкції
НерухомістьРейтинг забудовниківРейтинг забудовників передмістяНовини нерухомостіЗабудовникиАкції забудовників
ТелекомТарифы КиевстарМТСVodafoneЛайфселлОбзоры телефонов
ІнвестиціїКаталог брокерівІнвестиційні пропозиціїАкадемія
КриптовалютаКаталог криптобірж
ІндексиЦіни на АЗСІндекс інфляціїМінімальна зарплатаСередня зарплатаПрожитковий мінімумВВП УкраїниПДФОКомунальні тарифи
Бонус від Мінфіну
СпецпроектиРекламні лонгріди
Валюта
ВалютаМіжбанкКурси в банкахВалютний аукціонНБУМобільний додатокКонвертерФорумКурси по APIДля договорівVisa/MastercardФорексКурси для сайтівПрогноз курсу
Депозити
ДепозитиБонус до депозитівПідтвердження депозитуОгляд ставокПитання та відповідіУмови акціїПромокодПереможці акціїІсторії учасників
Кредити
КредитиКредити онлайнКарткиІпотекаРейтинг МФОМікрофінансові організації
Банки
БанкиІнтернет-банкиНародний рейтингРейтинг стійкостіРенкінг НБУВідгукиАкціїРахунки для бізнесуКонтакти банків
Страхування
СтрахуванняКАСКОРейтинг КАСКООСЦПВРейтинг ОСЦПВМедицинаТуризмВідгукиСтрахові компаніїАкції
Інвестиції
ІнвестиціїКаталог брокерівІнвестиційні пропозиціїАкадемія
Криптовалюта
КриптовалютаКаталог криптобірж
Індекси
ІндексиЦіни на АЗСІндекс інфляціїМінімальна зарплатаСередня зарплатаПрожитковий мінімумВВП УкраїниПДФОКомунальні тарифи
ВхідРеєстрація
18 січня 2024, 8:36

Гетманцев назвав, які продукти найбільше подорожчали та подешевшали минулоріч

Найбільше подорожчання у 2023 році на товари та послуги зі споживчого кошика торкнулося картоплі, яблук, послуг дитячих садків, найактивніше подешевшали гречка, морква та соняшникова олія. Про це повідомив голова парламентського комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцевв телеграм-каналі.

Найбільше подорожчання у 2023 році на товари та послуги зі споживчого кошика торкнулося картоплі, яблук, послуг дитячих садків, найактивніше подешевшали гречка, морква та соняшникова олія.
Фото:depositphotos

► Читайте телеграм-канал «Мінфіну»: головні фінансові новини

Як змінилися ціни

«Минулого року динаміка цін на товари і послуги із споживчої корзини була дуже різноспрямованою», — написав Гетманцев.

Він навів дані з грудня 2022 року до грудня 2023. Так, топ-10 позицій, які подешевшали у ціні:

  • гречка (-59,2%);
  • цибуля (-50,7%);
  • морква (-48,9%);
  • соняшникова олія (-15,2%);
  • рис (-13,9%);
  • капуста (-13,6%);
  • ячна крупа (-10,1%);
  • десяток яєць (-9,4%);
  • пшенична крупа (-9,2%);
  • макарони (-6,5%).

Топ-10 позицій, які подорожчали у ціні:

  • картопля (+64,5%);
  • яблука (+35,4%);
  • послуги дитячих садочків (+28,1%);
  • дитячі молочні суміші (+24,9%);
  • особисте страхування транспорту (+20,6%);
  • жарознижувальні та знеболювальні препарати (+21%);
  • антибіотики вітчизняні (+20,6%);
  • яловичина (+19,9%);
  • стоматологічні послуги (+19%);
  • філе куряче (+17,7%).

«Падіння цін на гречку більш ніж удвічі пояснюється суттєвим збільшенням її пропозиції. За даними Інституту аграрної політики, за цією с/г культурою у 2023 році площа посівів зросла на 15%, а валовий збір на 40%. Утім, що добре для споживача — не завжди йде в плюс для аграріїв, вирощування гречки для яких минулого року було збитковим», — зазначив Гетманцев.

Читайте: Як змінилися ціни на продукти за останній рік. Дані Держстату

Він припустив, що цього року буде зворотна тенденція по цінам на гречку через зменшення площі її посівів.

«Щодо картоплі, то там багато факторів зіграли „в плюс“ до ціни протягом року: скорочення пропозиції, низька якість посадкового матеріалу і врожаю, недостатність потужностей для зберігання. Зростання цін на картоплю продовжується і в 2024 році. За оцінками профільних фахівців, ціни на неї зараз перебувають на історично рекордних рівнях, обумовлюючи поточну доцільність нарощування її імпорту із сусідніх країн ЄС», — також додав Гетманцев.

Нагадаємо

Раніше «Мінфін» писав, що середні ціни на продукти харчування в Україні у грудні 2023 року порівняно з кінцем 2022 року зросли на 4,0%. За даними Держстату, продуктова інфляція суттєво сповільнилася у другій половині року. Проте в середньому за рік ціни на продукти були на 14,7% вищими, ніж у 2022 році.

Джерело: Мінфін
Коментувати

Коментарі - 3

+
0
GrugoriyHoland
GrugoriyHoland
18 січня 2024, 9:14
#
Брехня! главный, на этом форуме, эксперт по укр банкам, еще в августе говорил, что …доллар «стоит» а картошка дешевеет… А когда ему сказали — подожди до января, он «экспертно» ответил. что нечего не изменится!
+
0
AllexL
AllexL
18 січня 2024, 11:38
#
«менья абманули! йа даверился йэкспердам и патерял фсе збережения. Доколе будет длится абман! Эксперда — к атветственности, он мне должен фсьо отдать да капеечки.
И исчо, я не знал, шта зимой фсе овощи даражают и нье успьел нажраться жареной картошки»


Наличный курс
18.01.2024 — 38.5,
31.08.2024 — 38.2

Нет, конечно же, изменения есть :)
А как пан GrugoriyHoland видит правильную экономическую политику?
+
0
Exba
Exba
18 січня 2024, 11:10
#
Капуста (-13,6%) — «капуста подешевела» (Н.Я. Азаров)
Щоб залишити коментар, потрібно увійти або зареєструватися
 
сторінку переглядають 5 незареєстрованих відвідувачів.
Новини по темі
Всі новини
Зв'язатися з забудовником
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами