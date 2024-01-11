Середні ціни на продукти харчування в Україні у грудні 2023 року порівняно з кінцем 2022 року зросли на 4,0%. Про це йдеться в даних Держстату.
11 січня 2024, 11:12
Як змінилися ціни на продукти за останній рік. Дані Держстату
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Продуктова інфляція суттєво сповільнилася у другій половині року. Проте в середньому за рік ціни на продукти були на 14,7% вищими, ніж у 2022 році.
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Також подорожчали сир та м'який сир — на 7,5%, хліб — на 7,0%, безалкогольні напої — на 6,9%, риба та продукти з риби — на 4,1%, овочі — на 3,0%, фрукти — на 2,2%.
Водночас макаронні вироби подешевшали на 0,3%, хліб та хлібопродукти — на 2,8%, цукор — на 5,8%, яйця — на 9,5%, соняшникова олія — на 14,9%.
Нагадаємо
Як писав раніше «Мінфін», інфляція в Україні у 2023 році впала до 5,1% після стрибка у 2022 році до 26,6% із 10,0% у 2021 році.
Джерело: Мінфін
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